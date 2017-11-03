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Bob Dylan - Modern Times (0889854517212) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bob Dylan - Modern Times (0889854517212) виниловая пластинка

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Bob Dylan - Modern Times (0889854517212) виниловая пластинка - фото 1
Bob Dylan - Modern Times (0889854517212) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.11.2017
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
MODERN TIMES
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bob Dylan - Modern Times (0889854517212) виниловая пластинка - фото 1
  • Bob Dylan - Modern Times (0889854517212) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 152859
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bob Dylan - Modern Times (0889854517212) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DYLAN, BOB
filter_none Товар входит в коллекцию DYLAN, BOB

Коллекция DYLAN, BOB


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.11.2017
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
MODERN TIMES
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Dylan - Modern Times (0889854517212) виниловая пластинка

Track List

A1Thunder On The Mountain
A2Spirit On The Water
B1Rollin' And Tumblin
B2When The Deal Goes Down
B3Someday Baby
C1Workingman's Blues #2
C2Beyond The Horizon
C3Nettie Moore
D1The Levee's Gonna Break
D2Ain't Talkin'

Отзывы о товаре Bob Dylan - Modern Times (0889854517212) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.11.2017
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
MODERN TIMES
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Описание

Track List

A1Thunder On The Mountain
A2Spirit On The Water
B1Rollin' And Tumblin
B2When The Deal Goes Down
B3Someday Baby
C1Workingman's Blues #2
C2Beyond The Horizon
C3Nettie Moore
D1The Levee's Gonna Break
D2Ain't Talkin'
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bob Dylan - Modern Times (0889854517212) виниловая пластинка - стоимость товара 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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