Bob Dylan - Under The Red Sky (0190758469416) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.07.1905
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
UNDER THE RED SKY
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб.
В наличии
Код товара: 387521
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3 630 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758469416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.07.1905
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
UNDER THE RED SKY
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Wiggle Wiggle, Under The Red Sky, Unbelievable, Born In Time, T.V. Talkin Song, 10.000 Men, 2x2, God Knows, Handy Dandy, Cats In The Well
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bob Dylan - Under The Red Sky (0190758469416) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Wiggle Wiggle
|2:09
|A2
|Under The Red Sky
|4:08
|A3
|Unbelievable
|4:05
|A4
|Born In Time
|3:38
|A5
|T.V. Talkin' Song
|3:01
|B1
|10.000 Men
|4:21
|B2
|2x2
|3:36
|B3
|God Knows
|3:02
|B4
|Handy Dandy
|4:01
|B5
|Cat's In The Well
|3:20
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758469416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.07.1905
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
UNDER THE RED SKY
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Wiggle Wiggle, Under The Red Sky, Unbelievable, Born In Time, T.V. Talkin Song, 10.000 Men, 2x2, God Knows, Handy Dandy, Cats In The Well
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Wiggle Wiggle
|2:09
|A2
|Under The Red Sky
|4:08
|A3
|Unbelievable
|4:05
|A4
|Born In Time
|3:38
|A5
|T.V. Talkin' Song
|3:01
|B1
|10.000 Men
|4:21
|B2
|2x2
|3:36
|B3
|God Knows
|3:02
|B4
|Handy Dandy
|4:01
|B5
|Cat's In The Well
|3:20
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Bob Dylan - Under The Red Sky (0190758469416) виниловая пластинка - стоимость товара 3630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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