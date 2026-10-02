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Bob Dylan - Under The Red Sky (0190758469416) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bob Dylan - Under The Red Sky (0190758469416) виниловая пластинка

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Bob Dylan - Under The Red Sky (0190758469416) виниловая пластинка - фото 1
Bob Dylan - Under The Red Sky (0190758469416) виниловая пластинка - фото 2
Bob Dylan - Under The Red Sky (0190758469416) виниловая пластинка - фото 3
Bob Dylan - Under The Red Sky (0190758469416) виниловая пластинка - фото 4
Bob Dylan - Under The Red Sky (0190758469416) виниловая пластинка - фото 5
Bob Dylan - Under The Red Sky (0190758469416) виниловая пластинка - фото 6
Bob Dylan - Under The Red Sky (0190758469416) виниловая пластинка - фото 7
Bob Dylan - Under The Red Sky (0190758469416) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.07.1905
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
UNDER THE RED SKY
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bob Dylan - Under The Red Sky (0190758469416) виниловая пластинка - фото 1
  • Bob Dylan - Under The Red Sky (0190758469416) виниловая пластинка - фото 2
  • Bob Dylan - Under The Red Sky (0190758469416) виниловая пластинка - фото 3
  • Bob Dylan - Under The Red Sky (0190758469416) виниловая пластинка - фото 4
  • Bob Dylan - Under The Red Sky (0190758469416) виниловая пластинка - фото 5
  • Bob Dylan - Under The Red Sky (0190758469416) виниловая пластинка - фото 6
  • Bob Dylan - Under The Red Sky (0190758469416) виниловая пластинка - фото 7
  • Bob Dylan - Under The Red Sky (0190758469416) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387521
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bob Dylan - Under The Red Sky (0190758469416) виниловая пластинка
3 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DYLAN, BOB
filter_none Товар входит в коллекцию DYLAN, BOB

Коллекция DYLAN, BOB


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758469416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.07.1905
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
UNDER THE RED SKY
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Wiggle Wiggle, Under The Red Sky, Unbelievable, Born In Time, T.V. Talkin Song, 10.000 Men, 2x2, God Knows, Handy Dandy, Cats In The Well
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Dylan - Under The Red Sky (0190758469416) виниловая пластинка

Track List

A1Wiggle Wiggle2:09
A2Under The Red Sky4:08
A3Unbelievable4:05
A4Born In Time3:38
A5T.V. Talkin' Song3:01
B110.000 Men4:21
B22x23:36
B3God Knows3:02
B4Handy Dandy4:01
B5Cat's In The Well3:20

Отзывы о товаре Bob Dylan - Under The Red Sky (0190758469416) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758469416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.07.1905
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
UNDER THE RED SKY
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Wiggle Wiggle, Under The Red Sky, Unbelievable, Born In Time, T.V. Talkin Song, 10.000 Men, 2x2, God Knows, Handy Dandy, Cats In The Well
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Wiggle Wiggle2:09
A2Under The Red Sky4:08
A3Unbelievable4:05
A4Born In Time3:38
A5T.V. Talkin' Song3:01
B110.000 Men4:21
B22x23:36
B3God Knows3:02
B4Handy Dandy4:01
B5Cat's In The Well3:20
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bob Dylan - Under The Red Sky (0190758469416) виниловая пластинка - стоимость товара 3630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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