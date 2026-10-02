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Bob Dylan - Oh Mercy (0889854384210) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bob Dylan - Oh Mercy (0889854384210) виниловая пластинка

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Bob Dylan - Oh Mercy (0889854384210) виниловая пластинка - фото 1
Bob Dylan - Oh Mercy (0889854384210) виниловая пластинка - фото 2
Bob Dylan - Oh Mercy (0889854384210) виниловая пластинка - фото 3
Bob Dylan - Oh Mercy (0889854384210) виниловая пластинка - фото 4
Bob Dylan - Oh Mercy (0889854384210) виниловая пластинка - фото 5
Bob Dylan - Oh Mercy (0889854384210) виниловая пластинка - фото 6
Bob Dylan - Oh Mercy (0889854384210) виниловая пластинка - фото 7
Bob Dylan - Oh Mercy (0889854384210) виниловая пластинка - фото 8
Bob Dylan - Oh Mercy (0889854384210) виниловая пластинка - фото 9
Bob Dylan - Oh Mercy (0889854384210) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
OH MERCY
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bob Dylan - Oh Mercy (0889854384210) виниловая пластинка - фото 1
  • Bob Dylan - Oh Mercy (0889854384210) виниловая пластинка - фото 2
  • Bob Dylan - Oh Mercy (0889854384210) виниловая пластинка - фото 3
  • Bob Dylan - Oh Mercy (0889854384210) виниловая пластинка - фото 4
  • Bob Dylan - Oh Mercy (0889854384210) виниловая пластинка - фото 5
  • Bob Dylan - Oh Mercy (0889854384210) виниловая пластинка - фото 6
  • Bob Dylan - Oh Mercy (0889854384210) виниловая пластинка - фото 7
  • Bob Dylan - Oh Mercy (0889854384210) виниловая пластинка - фото 8
  • Bob Dylan - Oh Mercy (0889854384210) виниловая пластинка - фото 9
  • Bob Dylan - Oh Mercy (0889854384210) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 150776
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bob Dylan - Oh Mercy (0889854384210) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DYLAN, BOB
filter_none Товар входит в коллекцию DYLAN, BOB

Коллекция DYLAN, BOB


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854384210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
OH MERCY
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Political World, Where Teardrops Fall, Everything Is Broken, Ring Them Bells, Man in the Long Black Coat, Most of the Time, What Good Am I?, Disease of Conceit, What Was It You Wanted, Shooting Star
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Dylan - Oh Mercy (0889854384210) виниловая пластинка

Track List

A1Political World3:43
A2Where Teardrops Fall2:30
A3Everything Is Broken3:12
A4Ring Them Bells3:00
A5Man In The Long Black Coat4:30
B1Most Of The Time5:02
B2What Good Am I?4:45
B3Disease Of Conceit3:41
B4What Was It You Wanted5:02
B5Shooting Star3:12

Отзывы о товаре Bob Dylan - Oh Mercy (0889854384210) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854384210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
OH MERCY
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Political World, Where Teardrops Fall, Everything Is Broken, Ring Them Bells, Man in the Long Black Coat, Most of the Time, What Good Am I?, Disease of Conceit, What Was It You Wanted, Shooting Star
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Political World3:43
A2Where Teardrops Fall2:30
A3Everything Is Broken3:12
A4Ring Them Bells3:00
A5Man In The Long Black Coat4:30
B1Most Of The Time5:02
B2What Good Am I?4:45
B3Disease Of Conceit3:41
B4What Was It You Wanted5:02
B5Shooting Star3:12
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bob Dylan - Oh Mercy (0889854384210) виниловая пластинка - стоимость товара 3040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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