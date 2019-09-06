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Bob Dylan - Infidels (0190758469515) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bob Dylan - Infidels (0190758469515) виниловая пластинка

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Bob Dylan - Infidels (0190758469515) виниловая пластинка - фото 1
Bob Dylan - Infidels (0190758469515) виниловая пластинка - фото 2
Bob Dylan - Infidels (0190758469515) виниловая пластинка - фото 3
Bob Dylan - Infidels (0190758469515) виниловая пластинка - фото 4
Bob Dylan - Infidels (0190758469515) виниловая пластинка - фото 5
Bob Dylan - Infidels (0190758469515) виниловая пластинка - фото 6
Bob Dylan - Infidels (0190758469515) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.09.2019
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
INFIDELS
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bob Dylan - Infidels (0190758469515) виниловая пластинка - фото 1
  • Bob Dylan - Infidels (0190758469515) виниловая пластинка - фото 2
  • Bob Dylan - Infidels (0190758469515) виниловая пластинка - фото 3
  • Bob Dylan - Infidels (0190758469515) виниловая пластинка - фото 4
  • Bob Dylan - Infidels (0190758469515) виниловая пластинка - фото 5
  • Bob Dylan - Infidels (0190758469515) виниловая пластинка - фото 6
  • Bob Dylan - Infidels (0190758469515) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387513
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Коллекция DYLAN, BOB
filter_none Товар входит в коллекцию DYLAN, BOB

Коллекция DYLAN, BOB


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758469515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.09.2019
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
INFIDELS
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Dylan - Infidels (0190758469515) виниловая пластинка

Track List

A1Jokerman6:12
A2Sweetheart Like You4:31
A3Neighborhood Bully4:33
A4License To Kill3:31
B1Man Of Peace6:27
B2Union Sundown5:21
B3I And I5:10
B4Don't Fall Apart On Me Tonight5:54

Отзывы о товаре Bob Dylan - Infidels (0190758469515) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758469515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.09.2019
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
INFIDELS
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Jokerman6:12
A2Sweetheart Like You4:31
A3Neighborhood Bully4:33
A4License To Kill3:31
B1Man Of Peace6:27
B2Union Sundown5:21
B3I And I5:10
B4Don't Fall Apart On Me Tonight5:54
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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