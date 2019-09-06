Bob Dylan - Infidels (0190758469515) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.09.2019
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
INFIDELS
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 387513
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758469515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.09.2019
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
INFIDELS
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bob Dylan - Infidels (0190758469515) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Jokerman
|6:12
|A2
|Sweetheart Like You
|4:31
|A3
|Neighborhood Bully
|4:33
|A4
|License To Kill
|3:31
|B1
|Man Of Peace
|6:27
|B2
|Union Sundown
|5:21
|B3
|I And I
|5:10
|B4
|Don't Fall Apart On Me Tonight
|5:54
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758469515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.09.2019
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
INFIDELS
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Jokerman
|6:12
|A2
|Sweetheart Like You
|4:31
|A3
|Neighborhood Bully
|4:33
|A4
|License To Kill
|3:31
|B1
|Man Of Peace
|6:27
|B2
|Union Sundown
|5:21
|B3
|I And I
|5:10
|B4
|Don't Fall Apart On Me Tonight
|5:54
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Bob Dylan - Infidels (0190758469515) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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