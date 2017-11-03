Bob Dylan - New Morning (0889854517311) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.11.2017
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
NEW MORNING
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%1 990 руб. 3 500 руб.
В наличии
Код товара: 103698
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1 990 руб. -43%
3 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.11.2017
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
NEW MORNING
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bob Dylan - New Morning (0889854517311) виниловая пластинка
Track List
|A1
|If Not For You
|2:40
|A2
|Day Of The Locusts
|3:58
|A3
|Time Passes Slowly
|2:35
|A4
|Went To See The Gypsy
|2:47
|A5
|Winterlude
|2:22
|A6
|If Dogs Run Free
|3:37
|B1
|New Morning
|3:57
|B2
|Sign On The Window
|3:15
|B3
|One More Weekend
|3:08
|B4
|The Man In Me
|3:06
|B5
|Three Angels
|2:05
|B6
|Father Of Night
|1:28
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.11.2017
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
NEW MORNING
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Track List
|A1
|If Not For You
|2:40
|A2
|Day Of The Locusts
|3:58
|A3
|Time Passes Slowly
|2:35
|A4
|Went To See The Gypsy
|2:47
|A5
|Winterlude
|2:22
|A6
|If Dogs Run Free
|3:37
|B1
|New Morning
|3:57
|B2
|Sign On The Window
|3:15
|B3
|One More Weekend
|3:08
|B4
|The Man In Me
|3:06
|B5
|Three Angels
|2:05
|B6
|Father Of Night
|1:28
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Bob Dylan - New Morning (0889854517311) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1990 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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