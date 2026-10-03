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Son Volt - Live At The Bottom Line, 1996 (0081227947576) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Son Volt - Live At The Bottom Line, 1996 (0081227947576) виниловая пластинка

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Son Volt - Live At The Bottom Line, 1996 (0081227947576) виниловая пластинка - фото 1
Son Volt - Live At The Bottom Line, 1996 (0081227947576) виниловая пластинка - фото 2
Son Volt - Live At The Bottom Line, 1996 (0081227947576) виниловая пластинка - фото 3
Son Volt - Live At The Bottom Line, 1996 (0081227947576) виниловая пластинка - фото 4
Son Volt - Live At The Bottom Line, 1996 (0081227947576) виниловая пластинка - фото 5
Son Volt - Live At The Bottom Line, 1996 (0081227947576) виниловая пластинка - фото 6
Son Volt - Live At The Bottom Line, 1996 (0081227947576) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Son Volt
Альбом (сингл)
1996
Жанр
Кантри
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Son Volt - Live At The Bottom Line, 1996 (0081227947576) виниловая пластинка - фото 1
  • Son Volt - Live At The Bottom Line, 1996 (0081227947576) виниловая пластинка - фото 2
  • Son Volt - Live At The Bottom Line, 1996 (0081227947576) виниловая пластинка - фото 3
  • Son Volt - Live At The Bottom Line, 1996 (0081227947576) виниловая пластинка - фото 4
  • Son Volt - Live At The Bottom Line, 1996 (0081227947576) виниловая пластинка - фото 5
  • Son Volt - Live At The Bottom Line, 1996 (0081227947576) виниловая пластинка - фото 6
  • Son Volt - Live At The Bottom Line, 1996 (0081227947576) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 
Начислим 80 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99476
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Son Volt - Live At The Bottom Line, 1996 (0081227947576) виниловая пластинка
1 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227947576]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Son Volt
Альбом (сингл)
1996
Жанр
Кантри
Трек-лист
Route, Loose String, Catching On, Live Free, Anodyne, Windfall, Slate, Out Of The Picture, Tear Stained Eye, True To Life, Cemetary Savior, Ten Second News, Fifteen Keys, Drown, Looking For A Way Out, Chickamauga, Too Early, Looking At The World Through A Wndshield
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Son Volt - Live At The Bottom Line, 1996 (0081227947576) виниловая пластинка

Track List

A1Route4:26
A2Loose String3:50
A3Catching On4:09
A4Live Free4:32
A5Anodyne4:32
B1Windfall3:09
B2Slate3:15
B3Out Of The Picture3:56
B4Tear Stained Eye4:36
B5True To Life3:12
C1Cemetery Savior2:57
C2Ten Second News4:11
C3Fifteen Keys3:26
C4Drown3:15
D1Looking For A Way Out3:56
D2Chickamauga4:10
D3Too Early4:21
D4Looking At The World Through A Windshield3:15



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Son Volt - Live At The Bottom Line, 1996 (0081227947576) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227947576]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Son Volt
Альбом (сингл)
1996
Жанр
Кантри
Трек-лист
Route, Loose String, Catching On, Live Free, Anodyne, Windfall, Slate, Out Of The Picture, Tear Stained Eye, True To Life, Cemetary Savior, Ten Second News, Fifteen Keys, Drown, Looking For A Way Out, Chickamauga, Too Early, Looking At The World Through A Wndshield
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Route4:26
A2Loose String3:50
A3Catching On4:09
A4Live Free4:32
A5Anodyne4:32
B1Windfall3:09
B2Slate3:15
B3Out Of The Picture3:56
B4Tear Stained Eye4:36
B5True To Life3:12
C1Cemetery Savior2:57
C2Ten Second News4:11
C3Fifteen Keys3:26
C4Drown3:15
D1Looking For A Way Out3:56
D2Chickamauga4:10
D3Too Early4:21
D4Looking At The World Through A Windshield3:15


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Son Volt - Live At The Bottom Line, 1996 (0081227947576) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1990 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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