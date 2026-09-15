Описание товара Little Mix - Between Us (coloured) (0194399263310) виниловая пластинка

Between Us - это празднование десятилетия мировых хитов от успешной поп-группы. В прошлом месяце Little Mix отметили 100 недель в официальном топ-10 чарта UK Singles Chart, что стало рекордом для женской группы в истории. Все эти 10 лучших хитов представлены на альбоме, включая их синглы № 1 «Wings», «Black Magic», «Shout Out To My Ex» и «Sweet Melody», а также такие крупные хиты, как «Touch», «Move», «Power», «Salute» и их последний хит «Heartbreak Anthem». Коллекция также будет включать пять совершенно новых сенсационных песен Little Mix, над которыми трио работало в течение последних нескольких месяцев, обновляя их десятилетие хит-парадов. Перри говорит: «Мы не можем поверить, что прошло 10 лет. Время пролетело, и, оглядываясь назад, мы сделали так много, чем очень гордимся». Джейд добавляет: «Будет здорово, если все наши большие хиты как группы впервые будут записаны на одном альбоме в честь 10-летия Little Mix. Треки также показывают, насколько мы выросли как артисты от «Wings» к «Heartbreak Anthem». Ли-Энн говорит: «Мы также очень рады выпустить пять новых песен Little Mix, которые мы создаем. Мы не можем дождаться, когда наши фанаты услышат новые треки, над которыми мы работаем. Мы надеемся, что они полюбят их так же сильно, как и мы!»