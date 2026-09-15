Eros Ramazzotti - Heroes De Hoy (coloured) (0194399053614) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Eros Ramazzotti - Heroes De Hoy (coloured) (0194399053614) виниловая пластинка
Невероятно что этому замечательному альбому 35 лет! Это абсолютная классика и одна из жемчужин дискографии Рамазотти. Как и в предыдущих релизах кампании, издание включает недавно переработанный звук, доступный в высоком разрешении. Новый виниловый релиз содержит тот же список треков, что и оригинальный винил. Nuovi eroi — второй студийный альбом итальянского певца и композитора Эроса Рамазотти, выпущенный в 1986 году. Сингл «Adesso tu» из этого альбома выиграл в 1986 году конкурс Сан-Ремо. Песня возглавила хит-парады Италии, Австрии и Швейцарии. Это первый из одиннадцати последующих студийных альбомов Рамазотти, который занял первое место в итальянских чартах — в 2009 году альбом «Ali e radici» побил этот рекорд. Тираж проданных копий альбома в Италии составил около 700,000 экземпляров.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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