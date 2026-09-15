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Dream Theater - The Majesty Demos (1985-1986) (0194399458518) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dream Theater - The Majesty Demos (1985-1986) (0194399458518) виниловая пластинка

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Dream Theater - The Majesty Demos (1985-1986) (0194399458518) виниловая пластинка - фото 1
Dream Theater - The Majesty Demos (1985-1986) (0194399458518) виниловая пластинка - фото 2
Dream Theater - The Majesty Demos (1985-1986) (0194399458518) виниловая пластинка - фото 3
Dream Theater - The Majesty Demos (1985-1986) (0194399458518) виниловая пластинка - фото 4
Dream Theater - The Majesty Demos (1985-1986) (0194399458518) виниловая пластинка - фото 5
Dream Theater - The Majesty Demos (1985-1986) (0194399458518) виниловая пластинка - фото 6
Dream Theater - The Majesty Demos (1985-1986) (0194399458518) виниловая пластинка - фото 7
Dream Theater - The Majesty Demos (1985-1986) (0194399458518) виниловая пластинка - фото 8
Dream Theater - The Majesty Demos (1985-1986) (0194399458518) виниловая пластинка - фото 9
Dream Theater - The Majesty Demos (1985-1986) (0194399458518) виниловая пластинка - фото 10
Dream Theater - The Majesty Demos (1985-1986) (0194399458518) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
The Majesty Demos
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dream Theater - The Majesty Demos (1985-1986) (0194399458518) виниловая пластинка - фото 1
  • Dream Theater - The Majesty Demos (1985-1986) (0194399458518) виниловая пластинка - фото 2
  • Dream Theater - The Majesty Demos (1985-1986) (0194399458518) виниловая пластинка - фото 3
  • Dream Theater - The Majesty Demos (1985-1986) (0194399458518) виниловая пластинка - фото 4
  • Dream Theater - The Majesty Demos (1985-1986) (0194399458518) виниловая пластинка - фото 5
  • Dream Theater - The Majesty Demos (1985-1986) (0194399458518) виниловая пластинка - фото 6
  • Dream Theater - The Majesty Demos (1985-1986) (0194399458518) виниловая пластинка - фото 7
  • Dream Theater - The Majesty Demos (1985-1986) (0194399458518) виниловая пластинка - фото 8
  • Dream Theater - The Majesty Demos (1985-1986) (0194399458518) виниловая пластинка - фото 9
  • Dream Theater - The Majesty Demos (1985-1986) (0194399458518) виниловая пластинка - фото 10
  • Dream Theater - The Majesty Demos (1985-1986) (0194399458518) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647159
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399458518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
The Majesty Demos
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Particle E. Motion (Instrumental), Another Won (Instrumental), The Saurus, Cry for Freedom, The School Song, YYZ 4:03, The Farandole, Two Far (Instrumental), Anti-Procrastination Song (Stormtroopers of Death), Your Majesty (Instrumental), Solar System Race Song, I'm About to Faint Song, Mosquitos In Harmony Song, John Thinks He's Randy Song, Mike Thinks He's Dee Dee Ramone Introducing a Song Song, John Thinks He's Yngwie Song, Gnos Sdrawkcab, Another Won, Your Majesty, A Vision, Two Far, Vital S
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Специальное издание (серия)
Lost Not Forgotten Archives
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dream Theater - The Majesty Demos (1985-1986) (0194399458518) виниловая пластинка

Оригинальные демо-записи 1986 года выпущенные ранними Dream Theater. Включает коллекцию редких треков. Оригинальные демо-записи 1986 года выпущенные ранними Dream Theater под прежним названием Majesty. Контент ранее был доступен только на компакт-диске на лейбле Ytsejam Records, теперь с ремиксами и ремастерингом он впервые доступен на виниле в The Lost Not Forgotten Archives. "The Majesty Demos" представляет собой сборник редких треков и отражает культовую историю Dream Theater, когда они учились в Бостонском музыкальном колледже.

Отзывы о товаре Dream Theater - The Majesty Demos (1985-1986) (0194399458518) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399458518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
The Majesty Demos
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Particle E. Motion (Instrumental), Another Won (Instrumental), The Saurus, Cry for Freedom, The School Song, YYZ 4:03, The Farandole, Two Far (Instrumental), Anti-Procrastination Song (Stormtroopers of Death), Your Majesty (Instrumental), Solar System Race Song, I'm About to Faint Song, Mosquitos In Harmony Song, John Thinks He's Randy Song, Mike Thinks He's Dee Dee Ramone Introducing a Song Song, John Thinks He's Yngwie Song, Gnos Sdrawkcab, Another Won, Your Majesty, A Vision, Two Far, Vital S
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Специальное издание (серия)
Lost Not Forgotten Archives
Страна производитель
США
Описание
Оригинальные демо-записи 1986 года выпущенные ранними Dream Theater. Включает коллекцию редких треков. Оригинальные демо-записи 1986 года выпущенные ранними Dream Theater под прежним названием Majesty. Контент ранее был доступен только на компакт-диске на лейбле Ytsejam Records, теперь с ремиксами и ремастерингом он впервые доступен на виниле в The Lost Not Forgotten Archives. "The Majesty Demos" представляет собой сборник редких треков и отражает культовую историю Dream Theater, когда они учились в Бостонском музыкальном колледже.
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Отзывы


Dream Theater - The Majesty Demos (1985-1986) (0194399458518) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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