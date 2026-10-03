The Staves - Good Woman (coloured) (0190295103620) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
The Staves
Альбом (сингл)
Good Woman
Жанр
Фолк-рок, Indie Rock
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб.
В наличии
Код товара: 424585
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 990 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция STAVES, THE
Коллекция STAVES, THE
-
В наличииЦена 2 220 руб.555 руб. в СплитThe Staves - Good Woman (0190295156763) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитThe Staves - Good Woman (coloured) (0190295103620) виниловая пла...
Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295103620]
Исполнитель
The Staves
Альбом (сингл)
Good Woman
Жанр
Фолк-рок, Indie Rock
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Staves - Good Woman (coloured) (0190295103620) виниловая пластинка
The Staves - Good Woman (coloured) (0190295103620) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 950 руб.488 руб. в СплитTLC - Waterfalls (V12) (picture) (0194397243819) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 1 950 руб.488 руб. в СплитThe Band Camino - 4 Songs By Your Buds In The Band Camino (EP) (...
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитSon Volt - Live At The Bottom Line, 1996 (0081227947576) винилов...
-
В наличииЦена 1 990 руб. 3 500 руб.498 руб. в СплитBob Dylan - New Morning (0889854517311) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитDark Tranquillity - Enter Suicidal Angels (EP) (0194398376516) в...
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитRhiannon Giddens; Francesco Turrisi - They're Calling Me Home (0...
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитLake Street Dive - Obviously (coloured) (0075597917475) винилова...
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитRobert Plant & Alison Krauss - Raise The Roof (coloured) (019029...
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитRobert Plant & Alison Krauss - Raise The Roof (coloured) (019029...
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитBeau - Beau (5060672880725) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитEros Ramazzotti - In Certi Momenti (coloured) (0194399052815) ви...
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитEros Ramazzotti - In Ogni Senso (coloured) (0194399053119) винил...
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295103620]
Исполнитель
The Staves
Альбом (сингл)
Good Woman
Жанр
Фолк-рок, Indie Rock
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
The Staves - Good Woman (coloured) (0190295103620) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Staves - Good Woman (coloured) (0190295103620) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1990 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Staves - Good Woman (coloured) (0190295103620) виниловая пластинка