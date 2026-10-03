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The Staves - Good Woman (coloured) (0190295103620) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Staves - Good Woman (coloured) (0190295103620) виниловая пластинка

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The Staves - Good Woman (coloured) (0190295103620) виниловая пластинка - фото 1
The Staves - Good Woman (coloured) (0190295103620) виниловая пластинка - фото 2
The Staves - Good Woman (coloured) (0190295103620) виниловая пластинка - фото 3
The Staves - Good Woman (coloured) (0190295103620) виниловая пластинка - фото 4
The Staves - Good Woman (coloured) (0190295103620) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
The Staves
Альбом (сингл)
Good Woman
Жанр
Фолк-рок, Indie Rock
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Staves - Good Woman (coloured) (0190295103620) виниловая пластинка - фото 1
  • The Staves - Good Woman (coloured) (0190295103620) виниловая пластинка - фото 2
  • The Staves - Good Woman (coloured) (0190295103620) виниловая пластинка - фото 3
  • The Staves - Good Woman (coloured) (0190295103620) виниловая пластинка - фото 4
  • The Staves - Good Woman (coloured) (0190295103620) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 
Начислим 80 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 424585
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Staves - Good Woman (coloured) (0190295103620) виниловая пластинка
1 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция STAVES, THE
filter_none Товар входит в коллекцию STAVES, THE

Коллекция STAVES, THE


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295103620]
Исполнитель
The Staves
Альбом (сингл)
Good Woman
Жанр
Фолк-рок, Indie Rock
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Staves - Good Woman (coloured) (0190295103620) виниловая пластинка

The Staves - Good Woman (coloured) (0190295103620) виниловая пластинка

Отзывы о товаре The Staves - Good Woman (coloured) (0190295103620) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295103620]
Исполнитель
The Staves
Альбом (сингл)
Good Woman
Жанр
Фолк-рок, Indie Rock
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
The Staves - Good Woman (coloured) (0190295103620) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Staves - Good Woman (coloured) (0190295103620) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1990 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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