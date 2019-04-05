Bob Dylan - Pat Garrett & Billy The Kid (0190759072516) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
05.04.2019
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
PAT GARRETT & BILLY THE KID
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
В наличии
Код товара: 387514
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 150 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DYLAN, BOB
Коллекция DYLAN, BOB
-
В наличииЦена 2 920 руб.730 руб. в СплитBob Dylan - Fallen Angels (0889853160013) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 750 руб.938 руб. в СплитBob Dylan - Shadows In The Night (0888750579614) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 4 080 руб.1020 руб. в СплитBob Dylan - Tempest (0887254576013) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 990 руб. 3 500 руб.498 руб. в СплитBob Dylan - New Morning (0889854517311) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 590 руб.1398 руб. в СплитDylan, Bob, Triplicate (0889854135010) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитBob Dylan - Oh Mercy (0889854384210) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 750 руб.938 руб. в СплитDylan, Bob, Good As I Have Been To You (0889854380915) виниловая...
-
В наличииЦена 3 620 руб.905 руб. в СплитBob Dylan - Modern Times (0889854517212) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 490 руб.873 руб. в СплитBob Dylan - Shot Of Love (0889854510114) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 920 руб.730 руб. в СплитBob Dylan - Hard Rain (0889854381813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 920 руб.730 руб. в СплитBob Dylan - Another Side Of Bob Dylan (0889854552619) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 620 руб.905 руб. в СплитBob Dylan - Love And Theft (0889854552916) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 570 руб.643 руб. в СплитBob Dylan - Saved (0889854510213) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитBob Dylan - The Basement Tapes (0889854517519) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 2 920 руб.730 руб. в СплитBob Dylan - Bob Dylan (0889854552718) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитBob Dylan - Down In The Groove (0190758469317) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитBob Dylan - Pat Garrett & Billy The Kid (0190759072516) винилова...
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитBob Dylan - Rough And Rowdy Ways (0194397809916) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 630 руб.908 руб. в СплитBob Dylan - Under The Red Sky (0190758469416) виниловая пластинк...
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
05.04.2019
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
PAT GARRETT & BILLY THE KID
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bob Dylan - Pat Garrett & Billy The Kid (0190759072516) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Booker T, Bruce Langhorn, Bob Dylan – Main Title Theme (Billy)
|6:00
|A2
|Roger McGuinn, Bruce Langhorn, Bob Dylan – Cantina Theme (Workin' For The Law)
|2:50
|A3
|Booker T, Bruce Langhorn, Bob Dylan – Billy 1
|3:51
|A4
|Carol Hunter, Bob Dylan – Bunkhouse Theme
|2:10
|A5
|Booker T, Bruce Langhorn, Bob Dylan – River Theme
|1:32
|B1
|Bob Dylan – Turkey Chase
|3:29
|B2
|Terry Paul, Roger McGuinn, Jim Keltner, Bob Dylan – Knockin' On Heaven's Door
|2:28
|B3
|Bob Dylan – Final Theme
|5:18
|B4
|Bob Dylan, Terry Paul – Billy 4 (Recorded In Mexico City)
|4:57
|B5
|Jim Keltner, Roger McGuinn, Terry Paul, Bob Dylan – Billy 7
|2:01
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 000 руб.750 руб. в СплитElbow - Flying Dream 1 (0602435784748) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 000 руб.750 руб. в СплитQueen Naija - Missunderstood (coloured) (0602435249414) винилова...
-
В наличииЦена 3 000 руб.750 руб. в СплитChet Baker - I Get Chet (3770024955057) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 030 руб.758 руб. в СплитFrida, Shine (0602557441772) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитDoors - The Doors (Stereo) (0081227986506) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитBillie Holiday - Lady In Satin (0888751117419) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитMichael Jackson - Bad (0888751437418) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитCurtis Mayfield - Curtis (0081227965570) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитYes - Yes Album (0081227368319) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитZZ Top - Eliminator (Opaque Red) (0081227943196) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитAretha Franklin - Aretha's Greatest Hits (0081227943516) винилов...
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитMadonna - Music (0093624786511) виниловая пластинка
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
05.04.2019
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
PAT GARRETT & BILLY THE KID
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Track List
|A1
|Booker T, Bruce Langhorn, Bob Dylan – Main Title Theme (Billy)
|6:00
|A2
|Roger McGuinn, Bruce Langhorn, Bob Dylan – Cantina Theme (Workin' For The Law)
|2:50
|A3
|Booker T, Bruce Langhorn, Bob Dylan – Billy 1
|3:51
|A4
|Carol Hunter, Bob Dylan – Bunkhouse Theme
|2:10
|A5
|Booker T, Bruce Langhorn, Bob Dylan – River Theme
|1:32
|B1
|Bob Dylan – Turkey Chase
|3:29
|B2
|Terry Paul, Roger McGuinn, Jim Keltner, Bob Dylan – Knockin' On Heaven's Door
|2:28
|B3
|Bob Dylan – Final Theme
|5:18
|B4
|Bob Dylan, Terry Paul – Billy 4 (Recorded In Mexico City)
|4:57
|B5
|Jim Keltner, Roger McGuinn, Terry Paul, Bob Dylan – Billy 7
|2:01
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Bob Dylan - Pat Garrett & Billy The Kid (0190759072516) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3150 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Bob Dylan - Pat Garrett & Billy The Kid (0190759072516) виниловая пластинка