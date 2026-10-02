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Bob Dylan - The Basement Tapes (0889854517519) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bob Dylan - The Basement Tapes (0889854517519) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Dylan, Bob, The Basement Tapes
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165539
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bob Dylan - The Basement Tapes (0889854517519) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DYLAN, BOB
filter_none Товар входит в коллекцию DYLAN, BOB

Коллекция DYLAN, BOB


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Dylan - The Basement Tapes (0889854517519) виниловая пластинка

Track List

A1Odds And Ends1:43
A2Orange Juice Blues (Blues For Breakfast)3:40
A3Million Dollar Bash2:30
A4Yazoo Street Scandal3:26
A5Goin' To Acapulco5:25
A6Katie's Been Gone2:49
B1Lo And Behold!2:43
B2Bessie Smith4:17
B3Clothes Line Saga2:56
B4Apple Suckling Tree2:47
B5Please, Mrs. Henry2:31
B6Tears Of Rage4:17
C1Too Much Of Nothing3:00
C2Yea! Heavy And A Bottle Of Bread2:14
C3Ain't No More Cane3:57
C4Crash On The Levee (Down In The Flood)2:06
C5Ruben Remus3:11
C6Tiny Montgomery2:51
D1You Ain't Goin' Nowhere2:39
D2Don't Ya Tell Henry3:12
D3Nothing Was Delivered4:22
D4Open The Door Homer2:47
D5Long Distance Operator3:38
D6This Wheel's On Fire3:55

Отзывы о товаре Bob Dylan - The Basement Tapes (0889854517519) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Odds And Ends1:43
A2Orange Juice Blues (Blues For Breakfast)3:40
A3Million Dollar Bash2:30
A4Yazoo Street Scandal3:26
A5Goin' To Acapulco5:25
A6Katie's Been Gone2:49
B1Lo And Behold!2:43
B2Bessie Smith4:17
B3Clothes Line Saga2:56
B4Apple Suckling Tree2:47
B5Please, Mrs. Henry2:31
B6Tears Of Rage4:17
C1Too Much Of Nothing3:00
C2Yea! Heavy And A Bottle Of Bread2:14
C3Ain't No More Cane3:57
C4Crash On The Levee (Down In The Flood)2:06
C5Ruben Remus3:11
C6Tiny Montgomery2:51
D1You Ain't Goin' Nowhere2:39
D2Don't Ya Tell Henry3:12
D3Nothing Was Delivered4:22
D4Open The Door Homer2:47
D5Long Distance Operator3:38
D6This Wheel's On Fire3:55
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bob Dylan - The Basement Tapes (0889854517519) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3270 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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