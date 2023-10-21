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AC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheap (Remastered) (5099751076018) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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AC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheap (Remastered) (5099751076018) виниловая пластинка

1 Отзывы
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AC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheap (Remastered) (5099751076018) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98477
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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AC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheap (Remastered) (5099751076018) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция AC/DC
filter_none Товар входит в коллекцию AC/DC

Коллекция AC/DC


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара AC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheap (Remastered) (5099751076018) виниловая пластинка

Track List

A1Dirty Deeds Done Dirt Cheap3:46
A2Love At First Feel3:05
A3Big Balls2:39
A4Rocker2:46
A5Problem Child5:43
B1There's Gonna Be Some Rockin'3:14
B2Ain't No Fun (Waiting Round To Be A Millionaire)6:57
B3Ride On5:47
B4Squealer5:12

Отзывы о товаре AC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheap (Remastered) (5099751076018) виниловая пластинка

21.10.2023
сЕРГЕЙ

Достоинства:
Отличный хардовый альбом . После этого релиза AC/DC ещё больше укрепили свою популярность в Европе

Недостатки:
нет

Комментарий:
Dirty Deeds Done Dirt Cheap — студийный альбом австралийской хард-рок-группы AC/DC , третий — вышедший в Австралии и второй — международный . Релиз австралийской версии состоялся 20 сентября 1976 года , международной — 17 декабря того же года. Ремастированное международное издание 2009 года на 180-граммовом чёрном виниле . Отличный звук на тихой массе



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Dirty Deeds Done Dirt Cheap3:46
A2Love At First Feel3:05
A3Big Balls2:39
A4Rocker2:46
A5Problem Child5:43
B1There's Gonna Be Some Rockin'3:14
B2Ain't No Fun (Waiting Round To Be A Millionaire)6:57
B3Ride On5:47
B4Squealer5:12
Самовывоз
Доставка
Отзывы
21.10.2023
сЕРГЕЙ

Достоинства:
Отличный хардовый альбом . После этого релиза AC/DC ещё больше укрепили свою популярность в Европе

Недостатки:
нет

Комментарий:
Dirty Deeds Done Dirt Cheap — студийный альбом австралийской хард-рок-группы AC/DC , третий — вышедший в Австралии и второй — международный . Релиз австралийской версии состоялся 20 сентября 1976 года , международной — 17 декабря того же года. Ремастированное международное издание 2009 года на 180-граммовом чёрном виниле . Отличный звук на тихой массе


AC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheap (Remastered) (5099751076018) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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