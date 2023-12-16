AC/DC - If You Want Blood You've Got It (5099751076315) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.05.2009
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
IF YOU WANT BLOOD YOUVE GOT IT
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
В наличии
Код товара: 98482
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3 150 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[5099751076315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.05.2009
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
IF YOU WANT BLOOD YOUVE GOT IT
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
16+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара AC/DC - If You Want Blood You've Got It (5099751076315) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Riff Raff
|5:58
|A2
|Hell Ain't A Bad Place To Be
|4:10
|A3
|Bad Boy Boogie
|7:29
|A4
|The Jack
|5:48
|A5
|Problem Child
|4:40
|B1
|Whole Lotta Rosie
|4:05
|B2
|Rock 'n' Roll Damnation
|3:41
|B3
|High Voltage
|5:05
|B4
|Let There Be Rock
|8:33
|B5
|Rocker
|3:14
Смотрите также: Виниловые пластинки, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: AC/DC
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[5099751076315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.05.2009
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
IF YOU WANT BLOOD YOUVE GOT IT
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
16+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Riff Raff
|5:58
|A2
|Hell Ain't A Bad Place To Be
|4:10
|A3
|Bad Boy Boogie
|7:29
|A4
|The Jack
|5:48
|A5
|Problem Child
|4:40
|B1
|Whole Lotta Rosie
|4:05
|B2
|Rock 'n' Roll Damnation
|3:41
|B3
|High Voltage
|5:05
|B4
|Let There Be Rock
|8:33
|B5
|Rocker
|3:14
Смотрите также: Виниловые пластинки, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: AC/DC
Достоинства:
Хороший звук для концертника.
Качественное издание.
Полиграфия на хорошем уровне.
AC/DC - If You Want Blood You've Got It (5099751076315) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре AC/DC - If You Want Blood You've Got It (5099751076315) виниловая пластинка
Достоинства:
Хороший звук для концертника.
Качественное издание.
Полиграфия на хорошем уровне.