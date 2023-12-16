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AC/DC - If You Want Blood You've Got It (5099751076315) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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AC/DC - If You Want Blood You've Got It (5099751076315) виниловая пластинка

1 Отзывы
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AC/DC - If You Want Blood You&#039;ve Got It (5099751076315) виниловая пластинка - фото 1
AC/DC - If You Want Blood You&#039;ve Got It (5099751076315) виниловая пластинка - фото 2
AC/DC - If You Want Blood You&#039;ve Got It (5099751076315) виниловая пластинка - фото 3
AC/DC - If You Want Blood You&#039;ve Got It (5099751076315) виниловая пластинка - фото 4
AC/DC - If You Want Blood You&#039;ve Got It (5099751076315) виниловая пластинка - фото 5
AC/DC - If You Want Blood You&#039;ve Got It (5099751076315) виниловая пластинка - фото 6
AC/DC - If You Want Blood You&#039;ve Got It (5099751076315) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.05.2009
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
IF YOU WANT BLOOD YOUVE GOT IT
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • AC/DC - If You Want Blood You&#039;ve Got It (5099751076315) виниловая пластинка - фото 1
  • AC/DC - If You Want Blood You&#039;ve Got It (5099751076315) виниловая пластинка - фото 2
  • AC/DC - If You Want Blood You&#039;ve Got It (5099751076315) виниловая пластинка - фото 3
  • AC/DC - If You Want Blood You&#039;ve Got It (5099751076315) виниловая пластинка - фото 4
  • AC/DC - If You Want Blood You&#039;ve Got It (5099751076315) виниловая пластинка - фото 5
  • AC/DC - If You Want Blood You&#039;ve Got It (5099751076315) виниловая пластинка - фото 6
  • AC/DC - If You Want Blood You&#039;ve Got It (5099751076315) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98482
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
AC/DC - If You Want Blood You've Got It (5099751076315) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция AC/DC
filter_none Товар входит в коллекцию AC/DC

Коллекция AC/DC


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[5099751076315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.05.2009
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
IF YOU WANT BLOOD YOUVE GOT IT
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
16+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара AC/DC - If You Want Blood You've Got It (5099751076315) виниловая пластинка

Track List

A1Riff Raff5:58
A2Hell Ain't A Bad Place To Be4:10
A3Bad Boy Boogie7:29
A4The Jack5:48
A5Problem Child4:40
B1Whole Lotta Rosie4:05
B2Rock 'n' Roll Damnation3:41
B3High Voltage5:05
B4Let There Be Rock8:33
B5Rocker3:14



Теги товара: AC/DC

Отзывы о товаре AC/DC - If You Want Blood You've Got It (5099751076315) виниловая пластинка

16.12.2023
Михаил

Достоинства:
Хороший звук для концертника.
Качественное издание.
Полиграфия на хорошем уровне.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[5099751076315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.05.2009
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
IF YOU WANT BLOOD YOUVE GOT IT
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
16+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Riff Raff5:58
A2Hell Ain't A Bad Place To Be4:10
A3Bad Boy Boogie7:29
A4The Jack5:48
A5Problem Child4:40
B1Whole Lotta Rosie4:05
B2Rock 'n' Roll Damnation3:41
B3High Voltage5:05
B4Let There Be Rock8:33
B5Rocker3:14


Теги товара: AC/DC
Самовывоз
Доставка
Отзывы
16.12.2023
Михаил

Достоинства:
Хороший звук для концертника.
Качественное издание.
Полиграфия на хорошем уровне.


AC/DC - If You Want Blood You've Got It (5099751076315) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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