Михаил Шуфутинский - Подмосковные Вечера (4680068805494) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Михаил Шуфутинский - Подмосковные Вечера (4680068805494) виниловая пластинка
"Подмосковные Вечера" - студийный альбом российского певца Михаила Шуфутинского, выпущенный в 1994 году. Релиз стал одним из самых успешных его альбомов. В альбом вошли такие хиты, как "Ко всем чертям", "Водка, водка", "Цыганка" и "Казачок". "Подмосковные вечера" стал символом русской эмигрантской музыки и принёс Шуфутинскому мировую известность. Записано в Лос-Анджелесе в 1990 году. Переиздание 2025 года представлено на виниле черного цвета. Михаил Шуфутинский - советский и российский эстрадный певец, пианист, композитор, музыкальный продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации (2013 год). Лауреат премий "Шансон года". Окончил музыкальную школу по классу баяна и Московское музыкальное училище имени М. М. Ипполитова-Иванова по специальностям "дирижёр", "хормейстер", "преподаватель музыки и пения".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
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