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Михаил Шуфутинский - Подмосковные Вечера (4680068805494) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Михаил Шуфутинский - Подмосковные Вечера (4680068805494) виниловая пластинка

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Михаил Шуфутинский - Подмосковные Вечера (4680068805494) виниловая пластинка - фото 1
Михаил Шуфутинский - Подмосковные Вечера (4680068805494) виниловая пластинка - фото 2
Михаил Шуфутинский - Подмосковные Вечера (4680068805494) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Михаил Шуфутинский
Альбом (сингл)
Подмосковные Вечера
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Михаил Шуфутинский - Подмосковные Вечера (4680068805494) виниловая пластинка - фото 1
  • Михаил Шуфутинский - Подмосковные Вечера (4680068805494) виниловая пластинка - фото 2
  • Михаил Шуфутинский - Подмосковные Вечера (4680068805494) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706152
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Михаил Шуфутинский - Подмосковные Вечера (4680068805494) виниловая пластинка
2 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805494]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Михаил Шуфутинский
Альбом (сингл)
Подмосковные Вечера
Жанр
Шансон
Трек-лист
Ко Всем Чертям, Водка, Водка, Цыганка, Казачок, Очи Черные, И Льётся Песня, Коробочка, Подмосковные Вечера, Гори, Гори, Дорогой Длинною
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Михаил Шуфутинский - Подмосковные Вечера (4680068805494) виниловая пластинка

"Подмосковные Вечера" - студийный альбом российского певца Михаила Шуфутинского, выпущенный в 1994 году. Релиз стал одним из самых успешных его альбомов. В альбом вошли такие хиты, как "Ко всем чертям", "Водка, водка", "Цыганка" и "Казачок". "Подмосковные вечера" стал символом русской эмигрантской музыки и принёс Шуфутинскому мировую известность. Записано в Лос-Анджелесе в 1990 году. Переиздание 2025 года представлено на виниле черного цвета. Михаил Шуфутинский - советский и российский эстрадный певец, пианист, композитор, музыкальный продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации (2013 год). Лауреат премий "Шансон года". Окончил музыкальную школу по классу баяна и Московское музыкальное училище имени М. М. Ипполитова-Иванова по специальностям "дирижёр", "хормейстер", "преподаватель музыки и пения".



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Михаил Шуфутинский - Подмосковные Вечера (4680068805494) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805494]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Михаил Шуфутинский
Альбом (сингл)
Подмосковные Вечера
Жанр
Шансон
Трек-лист
Ко Всем Чертям, Водка, Водка, Цыганка, Казачок, Очи Черные, И Льётся Песня, Коробочка, Подмосковные Вечера, Гори, Гори, Дорогой Длинною
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
"Подмосковные Вечера" - студийный альбом российского певца Михаила Шуфутинского, выпущенный в 1994 году. Релиз стал одним из самых успешных его альбомов. В альбом вошли такие хиты, как "Ко всем чертям", "Водка, водка", "Цыганка" и "Казачок". "Подмосковные вечера" стал символом русской эмигрантской музыки и принёс Шуфутинскому мировую известность. Записано в Лос-Анджелесе в 1990 году. Переиздание 2025 года представлено на виниле черного цвета. Михаил Шуфутинский - советский и российский эстрадный певец, пианист, композитор, музыкальный продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации (2013 год). Лауреат премий "Шансон года". Окончил музыкальную школу по классу баяна и Московское музыкальное училище имени М. М. Ипполитова-Иванова по специальностям "дирижёр", "хормейстер", "преподаватель музыки и пения".


Теги товара: Шансон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Михаил Шуфутинский - Подмосковные Вечера (4680068805494) виниловая пластинка - по цене 2950 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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