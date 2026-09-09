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Joe Dassin - Les Deux Mondes De Joe Dassin (0190758041612) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Joe Dassin - Les Deux Mondes De Joe Dassin (0190758041612) виниловая пластинка

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Joe Dassin - Les Deux Mondes De Joe Dassin (0190758041612) виниловая пластинка - фото 1
Joe Dassin - Les Deux Mondes De Joe Dassin (0190758041612) виниловая пластинка - фото 2
Joe Dassin - Les Deux Mondes De Joe Dassin (0190758041612) виниловая пластинка - фото 3
Joe Dassin - Les Deux Mondes De Joe Dassin (0190758041612) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Joe Dassin
Альбом (сингл)
LES DEUX MONDES DE JOE DASSIN
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joe Dassin - Les Deux Mondes De Joe Dassin (0190758041612) виниловая пластинка - фото 1
  • Joe Dassin - Les Deux Mondes De Joe Dassin (0190758041612) виниловая пластинка - фото 2
  • Joe Dassin - Les Deux Mondes De Joe Dassin (0190758041612) виниловая пластинка - фото 3
  • Joe Dassin - Les Deux Mondes De Joe Dassin (0190758041612) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 670 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 184845
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Joe Dassin - Les Deux Mondes De Joe Dassin (0190758041612) виниловая пластинка
3 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DASSIN, JOE
filter_none Товар входит в коллекцию DASSIN, JOE

Коллекция DASSIN, JOE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758041612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Joe Dassin
Альбом (сингл)
LES DEUX MONDES DE JOE DASSIN
Жанр
Шансон
Трек-лист
Les Dalton, Pauvre Doudou, Tout Bebe A Besoin D'Une Maman, The Last Thing On My Mind, Saint James Infirmary Blues, L'ombre D'un Amour, Paper Heart, Marie-Jeanne, Hello Hello!, My Funny Valentine, Viens Voir Le Loup
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joe Dassin - Les Deux Mondes De Joe Dassin (0190758041612) виниловая пластинка

Track List

A1Les Dalton2:36
A2Pauvre Doudou2:42
A3Tout Bebe A Besoin D'Une Maman3:04
A4The Last Thing On My Mind2:56
A5Saint James Infirmary Blues3:09
A6L'ombre D'un Amour2:51
B1Paper Heart2:13
B2Marie-Jeanne4:14
B3Hello Hello!2:18
B4My Funny Valentine4:14
B5Viens Voir Le Loup2:56



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Joe Dassin - Les Deux Mondes De Joe Dassin (0190758041612) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758041612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Joe Dassin
Альбом (сингл)
LES DEUX MONDES DE JOE DASSIN
Жанр
Шансон
Трек-лист
Les Dalton, Pauvre Doudou, Tout Bebe A Besoin D'Une Maman, The Last Thing On My Mind, Saint James Infirmary Blues, L'ombre D'un Amour, Paper Heart, Marie-Jeanne, Hello Hello!, My Funny Valentine, Viens Voir Le Loup
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание

Track List

A1Les Dalton2:36
A2Pauvre Doudou2:42
A3Tout Bebe A Besoin D'Une Maman3:04
A4The Last Thing On My Mind2:56
A5Saint James Infirmary Blues3:09
A6L'ombre D'un Amour2:51
B1Paper Heart2:13
B2Marie-Jeanne4:14
B3Hello Hello!2:18
B4My Funny Valentine4:14
B5Viens Voir Le Loup2:56


Теги товара: Шансон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Joe Dassin - Les Deux Mondes De Joe Dassin (0190758041612) виниловая пластинка - по цене 3670 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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