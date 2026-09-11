Ramones - Subterranean Jungle (Lp, 40Th Ann.Ed.,Violet) (0603497837854) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ramones
Альбом (сингл)
Subterranean Jungle
Жанр
панк
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 599068
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497837854]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ramones
Альбом (сингл)
Subterranean Jungle
Жанр
панк
Трек-лист
Little Bit O' Soul, I Need Your Love, Outsider, What' D Ya Do?, Highest Trails Above, Somebody Like Me, Psycho Therapy, Time Has Come Today, My-My Kind Of A Girl, In The Park, Time Bomb, Everytime I Eat Vegetables It Makes Me Think Of You
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ramones - Subterranean Jungle (Lp, 40Th Ann.Ed.,Violet) (0603497837854) виниловая пластинка
Седьмой студийный альбом американской панк-рок-группы The Ramones, выпущенный лейблом Sire Records 23 февраля 1983 года. В целом, альбом отличался возвращением к несколько более жесткому стилю панк-рока по сравнению с двумя предыдущими альбомами группы "Конец века" в 1980 году и "Приятные мечты" в 1981 году, которые были наиболее ориентированы на поп-музыку в карьере группы.
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Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497837854]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ramones
Альбом (сингл)
Subterranean Jungle
Жанр
панк
Трек-лист
Little Bit O' Soul, I Need Your Love, Outsider, What' D Ya Do?, Highest Trails Above, Somebody Like Me, Psycho Therapy, Time Has Come Today, My-My Kind Of A Girl, In The Park, Time Bomb, Everytime I Eat Vegetables It Makes Me Think Of You
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Седьмой студийный альбом американской панк-рок-группы The Ramones, выпущенный лейблом Sire Records 23 февраля 1983 года. В целом, альбом отличался возвращением к несколько более жесткому стилю панк-рока по сравнению с двумя предыдущими альбомами группы "Конец века" в 1980 году и "Приятные мечты" в 1981 году, которые были наиболее ориентированы на поп-музыку в карьере группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Ramones - Subterranean Jungle (Lp, 40Th Ann.Ed.,Violet) (0603497837854) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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