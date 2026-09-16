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Various Artists - Funk & Cinema (3596974334069 ) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Funk & Cinema (3596974334069 ) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Funk & Cinema
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Funk &amp; Cinema (3596974334069 ) - фото 1
  • Various Artists - Funk &amp; Cinema (3596974334069 ) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734806
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Various Artists - Funk & Cinema (3596974334069 ) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974334069]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Funk & Cinema
Жанр
Jazz
Трек-лист
Isaac Hayes – Theme From Shaft, Curtis Mayfield – Pusherman, Bobby Womack – Across 110th Street, James Brown – The Payback, Marvin Gaye – Trouble Man, Roy Ayers – Coffy Is The Color, Willie Hutch – Brother's Gonna Work It Out, Rose Royce – Car Wash, Lalo Schifrin – Theme From Enter The Dragon, Quincy Jones – Ironside, Herbie Hancock – Bring Down The Birds, Manu Dibango – Soul Makossa, Dennis Coffey – Scorpio, The Incredible Bongo Band – Apache, Deodato – Also Sprach Zarathustra, Booker T. & The
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Funk & Cinema (3596974334069 ) виниловая пластинка

Сборник «Funk & Cin?ma» — это компиляция от французского лейбла Wagram Music, объединяющая классические фанк-хиты, которые стали культовыми благодаря кинематографу.

Отзывы о товаре Various Artists - Funk & Cinema (3596974334069 ) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974334069]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Funk & Cinema
Жанр
Jazz
Трек-лист
Isaac Hayes – Theme From Shaft, Curtis Mayfield – Pusherman, Bobby Womack – Across 110th Street, James Brown – The Payback, Marvin Gaye – Trouble Man, Roy Ayers – Coffy Is The Color, Willie Hutch – Brother's Gonna Work It Out, Rose Royce – Car Wash, Lalo Schifrin – Theme From Enter The Dragon, Quincy Jones – Ironside, Herbie Hancock – Bring Down The Birds, Manu Dibango – Soul Makossa, Dennis Coffey – Scorpio, The Incredible Bongo Band – Apache, Deodato – Also Sprach Zarathustra, Booker T. & The
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Сборник «Funk & Cin?ma» — это компиляция от французского лейбла Wagram Music, объединяющая классические фанк-хиты, которые стали культовыми благодаря кинематографу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Funk & Cinema (3596974334069 ) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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