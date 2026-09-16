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БИ-2 - Нечетный Воин 6 (4620032918942) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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БИ-2 - Нечетный Воин 6 (4620032918942) виниловая пластинка

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БИ-2 - Нечетный Воин 6 (4620032918942) виниловая пластинка - фото 1
БИ-2 - Нечетный Воин 6 (4620032918942) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
Нечетный Воин 6
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • БИ-2 - Нечетный Воин 6 (4620032918942) виниловая пластинка - фото 1
  • БИ-2 - Нечетный Воин 6 (4620032918942) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 
Начислим 50 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720196
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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БИ-2 - Нечетный Воин 6 (4620032918942) виниловая пластинка
3 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032918942]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
Нечетный Воин 6
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Медленная Звезда, Ты Не Один, Небо Без Края, Теперь Ты Знешь, Flamenco, Нечётный Воин, Всё, Как Он Сказал, После Всего, Белый Аист, Камни О Стекло, Белые Одежды, Сердце Ангела, Огоньки, Игры Ума, Далеко, Дрожь, Ты И Я, Грусть, Как Все, Бездорожные, Касаясь Земли, Потерянная В Сети, Слепой
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара БИ-2 - Нечетный Воин 6 (4620032918942) виниловая пластинка

Настоящий материал (информация), произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Бортником Егором Михайловичем (Би-2), содержащимся в реестре иностранных агентов, либо касается деятельности иностранного агента Бортника Егора Михайловича (Би-2), содержащегося в реестре иностранных агентов. Релиз состоялся в юбилей Шуры - 3 февраля ему исполнилось 55 лет. Работа над альбомом шла в течение двух лет на студиях Ашдода, Москвы, Лондона и Белграда. Помимо самого автора проекта в записи приняли участие музыканты Би-2: барабанщик Борис Лифшиц и флейтист Ян Николенко, а также экс-гитарист группы Андрей Звонков и музыканты Михаила Карасёва. В роли приглашённых вокалистов выступили Андрей Макаревич *, Лусинэ Геворкян из группы Louna, Варя Демидова, Андрей Мисин и дети Шуры Би-2.



Теги товара: Русский рок, Би-2

Отзывы о товаре БИ-2 - Нечетный Воин 6 (4620032918942) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032918942]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
Нечетный Воин 6
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Медленная Звезда, Ты Не Один, Небо Без Края, Теперь Ты Знешь, Flamenco, Нечётный Воин, Всё, Как Он Сказал, После Всего, Белый Аист, Камни О Стекло, Белые Одежды, Сердце Ангела, Огоньки, Игры Ума, Далеко, Дрожь, Ты И Я, Грусть, Как Все, Бездорожные, Касаясь Земли, Потерянная В Сети, Слепой
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Настоящий материал (информация), произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Бортником Егором Михайловичем (Би-2), содержащимся в реестре иностранных агентов, либо касается деятельности иностранного агента Бортника Егора Михайловича (Би-2), содержащегося в реестре иностранных агентов. Релиз состоялся в юбилей Шуры - 3 февраля ему исполнилось 55 лет. Работа над альбомом шла в течение двух лет на студиях Ашдода, Москвы, Лондона и Белграда. Помимо самого автора проекта в записи приняли участие музыканты Би-2: барабанщик Борис Лифшиц и флейтист Ян Николенко, а также экс-гитарист группы Андрей Звонков и музыканты Михаила Карасёва. В роли приглашённых вокалистов выступили Андрей Макаревич *, Лусинэ Геворкян из группы Louna, Варя Демидова, Андрей Мисин и дети Шуры Би-2.


Теги товара: Русский рок, Би-2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


БИ-2 - Нечетный Воин 6 (4620032918942) виниловая пластинка – стоимость товара 3100 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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