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Наутилус Помпилиус - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068804978) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Наутилус Помпилиус - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068804978) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Наутилус Помпилиус - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068804978) виниловая пластинка - фото 1
Наутилус Помпилиус - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068804978) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Наутилус Помпилиус - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068804978) виниловая пластинка - фото 1
  • Наутилус Помпилиус - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068804978) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 
Начислим 115 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705789
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наутилус Помпилиус - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068804978) виниловая пластинка
2 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804978]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Трек-лист
Скованные Одной Цепью, Я Хочу Быть С Тобой, Дыхание, На Берегу Безымянной Реки, Матерь Богов, Крылья, Одинокая Птица, Тутанхамон, Зверь, Во Время Дождя, Хлоп-хлоп, Прогулки По Воде, Черные Птицы, Последнее Письмо (Гудбай, Америка)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Наутилус Помпилиус - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068804978) виниловая пластинка

Наутилус Помпилиус - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068804978) виниловая пластинка



Теги товара: Наутилус Помпилиус

Отзывы о товаре Наутилус Помпилиус - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068804978) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Далматов Иван

Достоинства:


Комментарий:
Очень плохое качество звука. Я не понимаю зачем впаривать винил с таким качеством. Совесть имейте.



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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804978]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Трек-лист
Скованные Одной Цепью, Я Хочу Быть С Тобой, Дыхание, На Берегу Безымянной Реки, Матерь Богов, Крылья, Одинокая Птица, Тутанхамон, Зверь, Во Время Дождя, Хлоп-хлоп, Прогулки По Воде, Черные Птицы, Последнее Письмо (Гудбай, Америка)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Наутилус Помпилиус - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068804978) виниловая пластинка


Теги товара: Наутилус Помпилиус
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Далматов Иван

Достоинства:


Комментарий:
Очень плохое качество звука. Я не понимаю зачем впаривать винил с таким качеством. Совесть имейте.


Наутилус Помпилиус - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068804978) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2950 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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