Наутилус Помпилиус - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068804978) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Состояние товара:Уцененный
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб.
В наличии
Код товара: 705789
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2 950 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804978]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Трек-лист
Скованные Одной Цепью, Я Хочу Быть С Тобой, Дыхание, На Берегу Безымянной Реки, Матерь Богов, Крылья, Одинокая Птица, Тутанхамон, Зверь, Во Время Дождя, Хлоп-хлоп, Прогулки По Воде, Черные Птицы, Последнее Письмо (Гудбай, Америка)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Наутилус Помпилиус - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068804978) виниловая пластинка
Наутилус Помпилиус - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068804978) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Наутилус Помпилиус
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804978]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Трек-лист
Скованные Одной Цепью, Я Хочу Быть С Тобой, Дыхание, На Берегу Безымянной Реки, Матерь Богов, Крылья, Одинокая Птица, Тутанхамон, Зверь, Во Время Дождя, Хлоп-хлоп, Прогулки По Воде, Черные Птицы, Последнее Письмо (Гудбай, Америка)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Наутилус Помпилиус - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068804978) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Наутилус Помпилиус
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Наутилус Помпилиус
Достоинства:
Комментарий:
Очень плохое качество звука. Я не понимаю зачем впаривать винил с таким качеством. Совесть имейте.
Наутилус Помпилиус - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068804978) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2950 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наутилус Помпилиус - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068804978) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Очень плохое качество звука. Я не понимаю зачем впаривать винил с таким качеством. Совесть имейте.