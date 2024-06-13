Michael Jackson - Bad (0888751437418) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Michael Jackson
Альбом (сингл)
BAD
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб.
В наличии
Код товара: 98986
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 040 руб.
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Коллекция JACKSON, MICHAEL
Коллекция JACKSON, MICHAEL
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751437418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Michael Jackson
Альбом (сингл)
BAD
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Bad, The Way You Make Me Feel, Speed Demon, Liberian Girl, Just Good Friends, Another Part of Me, Man in the Mirror, I Just Can't Stop Loving You, Dirty Diana, Smooth Criminal
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Michael Jackson - Bad (0888751437418) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Bad
|A2
|The Way You Make Me Feel
|A3
|Speed Demon
|A4
|Liberian Girl
|A5
|Just Good Friends
|B1
|Another Part of Me
|B2
|Man in the Mirror
|B3
|I Just Can't Stop Loving You
|B4
|Dirty Diana
|B5
|Smooth Criminal
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751437418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Michael Jackson
Альбом (сингл)
BAD
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Bad, The Way You Make Me Feel, Speed Demon, Liberian Girl, Just Good Friends, Another Part of Me, Man in the Mirror, I Just Can't Stop Loving You, Dirty Diana, Smooth Criminal
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Track List
|A1
|Bad
|A2
|The Way You Make Me Feel
|A3
|Speed Demon
|A4
|Liberian Girl
|A5
|Just Good Friends
|B1
|Another Part of Me
|B2
|Man in the Mirror
|B3
|I Just Can't Stop Loving You
|B4
|Dirty Diana
|B5
|Smooth Criminal
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
"Bad" был выпущен 31 августа 1987 года . Он стал самый продаваемый альбом в мире в 1987 и 1988 годах . Это издание полностью соответствует оригиналу , сохранено красочное оформление , очень понравилось звучание . На нем нет проходных песен , просто набор хитов .
Недостатки:
Нет .
Комментарий:
Песни в альбоме выдержаны в жанрах фанка, ритм-н-блюза, госпела, поп-рока, хард-рока, свинга и блюза . К 1991 году Bad стал вторым по популярности альбомом всех времен после Thriller , продано было 25 миллионов его копий по всему миру.
Рекомендую к преобретению .
Достоинства:
Отличный фирменный винил
Комментарий:
Товар доставлен был оперативно, и в целости. Вместе с тем упаковка оставляет желать лучшего. Всего один слой картона и только с одной стороны, в другой - всего 2 слоя пленки. Такая упаковка не выдержит даже слабый удар при транспортировке. Мне повезло, поэтому 5 баллов.
Michael Jackson - Bad (0888751437418) виниловая пластинка - купить по цене 3040 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Michael Jackson - Bad (0888751437418) виниловая пластинка
Достоинства:
"Bad" был выпущен 31 августа 1987 года . Он стал самый продаваемый альбом в мире в 1987 и 1988 годах . Это издание полностью соответствует оригиналу , сохранено красочное оформление , очень понравилось звучание . На нем нет проходных песен , просто набор хитов .
Недостатки:
Нет .
Комментарий:
Песни в альбоме выдержаны в жанрах фанка, ритм-н-блюза, госпела, поп-рока, хард-рока, свинга и блюза . К 1991 году Bad стал вторым по популярности альбомом всех времен после Thriller , продано было 25 миллионов его копий по всему миру.
Рекомендую к преобретению .
Достоинства:
Отличный фирменный винил
Комментарий:
Товар доставлен был оперативно, и в целости. Вместе с тем упаковка оставляет желать лучшего. Всего один слой картона и только с одной стороны, в другой - всего 2 слоя пленки. Такая упаковка не выдержит даже слабый удар при транспортировке. Мне повезло, поэтому 5 баллов.