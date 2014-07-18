Fleetwood Mac - Greatest Hits (0081227959357) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.07.2014
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб.
В наличии
Код товара: 98841
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2 920 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227959357
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.07.2014
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Fleetwood Mac - Greatest Hits (0081227959357) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Rhiannon
|4:10
|A2
|Don't Stop
|3:12
|A3
|Go Your Own Way
|3:38
|A4
|Hold Me
|3:43
|A5
|Everywhere
|3:41
|A6
|Gypsy
|4:22
|A7
|As Long As You Follow
|4:17
|B1
|Say You Love Me
|4:09
|B2
|Dreams
|4:12
|B3
|Little Lies
|3:36
|B4
|Sara
|6:26
|B5
|Tusk
|3:36
|B6
|No Questions Asked
|4:36
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227959357
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.07.2014
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Rhiannon
|4:10
|A2
|Don't Stop
|3:12
|A3
|Go Your Own Way
|3:38
|A4
|Hold Me
|3:43
|A5
|Everywhere
|3:41
|A6
|Gypsy
|4:22
|A7
|As Long As You Follow
|4:17
|B1
|Say You Love Me
|4:09
|B2
|Dreams
|4:12
|B3
|Little Lies
|3:36
|B4
|Sara
|6:26
|B5
|Tusk
|3:36
|B6
|No Questions Asked
|4:36
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Fleetwood Mac - Greatest Hits (0081227959357) виниловая пластинка - стоимость товара 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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