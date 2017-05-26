Fleetwood Mac - Mirage (0081227935603) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.05.2017
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
MIRAGE
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб.
В наличии
Код товара: 138435
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3 860 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227935603]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.05.2017
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
MIRAGE
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Fleetwood Mac - Mirage (0081227935603) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Love In Store
|A2
|Can't Go Back
|A3
|That's Alright
|A4
|Book Of Love
|A5
|Gypsy
|A6
|Only Over You
|B1
|Empire State
|B2
|Straight Back
|B3
|Hold Me
|B4
|Oh Diane
|B5
|Eyes Of The World
|B6
|Wish You Were Here
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227935603]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.05.2017
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
MIRAGE
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Love In Store
|A2
|Can't Go Back
|A3
|That's Alright
|A4
|Book Of Love
|A5
|Gypsy
|A6
|Only Over You
|B1
|Empire State
|B2
|Straight Back
|B3
|Hold Me
|B4
|Oh Diane
|B5
|Eyes Of The World
|B6
|Wish You Were Here
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Fleetwood Mac - Mirage (0081227935603) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3860 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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