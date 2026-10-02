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Fleetwood Mac - Tango In The Night (0081227935610) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Fleetwood Mac - Tango In The Night (0081227935610) виниловая пластинка

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Fleetwood Mac - Tango In The Night (0081227935610) виниловая пластинка - фото 1
Fleetwood Mac - Tango In The Night (0081227935610) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
TANGO IN THE NIGHT
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fleetwood Mac - Tango In The Night (0081227935610) виниловая пластинка - фото 1
  • Fleetwood Mac - Tango In The Night (0081227935610) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165589
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Fleetwood Mac - Tango In The Night (0081227935610) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция FLEETWOOD MAC
filter_none Товар входит в коллекцию FLEETWOOD MAC

Коллекция FLEETWOOD MAC


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227935610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
TANGO IN THE NIGHT
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Big Love, Seven Wonders, Everywhere, Caroline, Tango In The Night, Mystified, Little Lies, Family Man, Welcome To The Room...Sara, Isn't It Midnight, When I See You Again, You And I, Part II
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fleetwood Mac - Tango In The Night (0081227935610) виниловая пластинка

Track List

A1Big Love
A2Seven Wonders
A3Everywhere
A4Caroline
A5Tango In The Night
A6Mystified
B1Little Lies
B2Family Man
B3Welcome To The Room...Sara
B4Isn't It Midnight
B5When I See You Again
B6You And I, Part II

Отзывы о товаре Fleetwood Mac - Tango In The Night (0081227935610) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227935610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
TANGO IN THE NIGHT
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Big Love, Seven Wonders, Everywhere, Caroline, Tango In The Night, Mystified, Little Lies, Family Man, Welcome To The Room...Sara, Isn't It Midnight, When I See You Again, You And I, Part II
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Big Love
A2Seven Wonders
A3Everywhere
A4Caroline
A5Tango In The Night
A6Mystified
B1Little Lies
B2Family Man
B3Welcome To The Room...Sara
B4Isn't It Midnight
B5When I See You Again
B6You And I, Part II
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fleetwood Mac - Tango In The Night (0081227935610) виниловая пластинка – стоимость товара 3620 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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