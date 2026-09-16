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Brutto (Ляпис Трубецкой) - Roki (Red Vinyl) (4610297809291R) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Brutto (Ляпис Трубецкой) - Roki (Red Vinyl) (4610297809291R) виниловая пластинка

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Brutto (Ляпис Трубецкой) - Roki (Red Vinyl) (4610297809291R) виниловая пластинка - фото 1
Brutto (Ляпис Трубецкой) - Roki (Red Vinyl) (4610297809291R) виниловая пластинка - фото 2
Brutto (Ляпис Трубецкой) - Roki (Red Vinyl) (4610297809291R) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brutto (Ляпис Трубецкой)
Альбом (сингл)
Roki
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Brutto (Ляпис Трубецкой) - Roki (Red Vinyl) (4610297809291R) виниловая пластинка - фото 1
  • Brutto (Ляпис Трубецкой) - Roki (Red Vinyl) (4610297809291R) виниловая пластинка - фото 2
  • Brutto (Ляпис Трубецкой) - Roki (Red Vinyl) (4610297809291R) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 750 руб. 
Начислим 140 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729623
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Brutto (Ляпис Трубецкой) - Roki (Red Vinyl) (4610297809291R) виниловая пластинка
3 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4610297809291R]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brutto (Ляпис Трубецкой)
Альбом (сингл)
Roki
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Рокі, Саботаж, Новый Сайгон, Телевизор, Золотой Петушок, Cambodia, Реконструктор, Матрёшка, Чёрный Обелиск, Папяроска, Середні Віки, Годзе
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Brutto (Ляпис Трубецкой) - Roki (Red Vinyl) (4610297809291R) виниловая пластинка

"Рокi" - третий и последний студийный альбом белорусской рок-группы Brutto, выпущенный в 2017 году. В альбом вошло 12 композиций. Четыре песни написаны на слова украинского поэта Сергея Жадана ("Рокі", "Саботаж", "Папяроска" и "Середні віки"). Песни "Папяроска" и "Рокі" исполняются в переводе на белорусский язык. Песня "Годзе" написана на стихи белорусского поэта Янки Купалы. Англоязычная песня "Cambodia" представляет собой кавер-версию песни 1981 года британской певицы Ким Уайлд. Переиздание 2025 года на черном виниле. Brutto - панк-рок-группа бывшего солиста музыкальной группы Ляпис Трубецкой Сергея Михалка, основанная им после прекращения существования коллектива Ляпис Трубецкой. Сами музыканты позиционируют себя как: "Бригада революционного угара и творческого отпора имени Орнеллы Мутти."



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Brutto (Ляпис Трубецкой) - Roki (Red Vinyl) (4610297809291R) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4610297809291R]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brutto (Ляпис Трубецкой)
Альбом (сингл)
Roki
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Рокі, Саботаж, Новый Сайгон, Телевизор, Золотой Петушок, Cambodia, Реконструктор, Матрёшка, Чёрный Обелиск, Папяроска, Середні Віки, Годзе
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Описание
"Рокi" - третий и последний студийный альбом белорусской рок-группы Brutto, выпущенный в 2017 году. В альбом вошло 12 композиций. Четыре песни написаны на слова украинского поэта Сергея Жадана ("Рокі", "Саботаж", "Папяроска" и "Середні віки"). Песни "Папяроска" и "Рокі" исполняются в переводе на белорусский язык. Песня "Годзе" написана на стихи белорусского поэта Янки Купалы. Англоязычная песня "Cambodia" представляет собой кавер-версию песни 1981 года британской певицы Ким Уайлд. Переиздание 2025 года на черном виниле. Brutto - панк-рок-группа бывшего солиста музыкальной группы Ляпис Трубецкой Сергея Михалка, основанная им после прекращения существования коллектива Ляпис Трубецкой. Сами музыканты позиционируют себя как: "Бригада революционного угара и творческого отпора имени Орнеллы Мутти."


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Brutto (Ляпис Трубецкой) - Roki (Red Vinyl) (4610297809291R) виниловая пластинка - купить по цене 3750 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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