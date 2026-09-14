Леонид Десятников - Буковинские Песни (Мелодия) (4600317200849) виниловая пластинка
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Описание товара Леонид Десятников - Буковинские Песни (Мелодия) (4600317200849) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Гуляє вiтер степовий, Заплакала старша дружка, Звiдки, Ясю? – З-за Дунаю, Ой, в петрiвочку нiчка маленька, Вітер віє, сонце гріє, Кам’яна гора, Ой, пiду в садок, Ой, Канадочка широка, Ой вибила дванадцята, Прилетiла ластiвочка, Закувала зозуленька на хатi, на розi, Якби знала мати, Зелена верба, зелена верба, Вiд поля до поля виросла тополя, Посiяла пшениченьки шiсть зерен, Червона калина бiленько зацвiла, Ой, чиє ж то весіллячко, Червона калинко, листя зелененьке, Риба-щука в морi, Кажуть люди, що я помарнiла, Ой ви, вiвцi, мої вiвцi, Панi пана мала – Петруся кохала, Ти спiваку-небораку, на що ся надiєш, Сопiлочка яворова
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