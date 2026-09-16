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Леонид Агутин - Лучшие песни (crystal red) (4680068806651) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Леонид Агутин - Лучшие песни (crystal red) (4680068806651) виниловая пластинка

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Леонид Агутин - Лучшие песни (crystal red) (4680068806651) виниловая пластинка - фото 1
Леонид Агутин - Лучшие песни (crystal red) (4680068806651) виниловая пластинка - фото 2
Леонид Агутин - Лучшие песни (crystal red) (4680068806651) виниловая пластинка - фото 3
Леонид Агутин - Лучшие песни (crystal red) (4680068806651) виниловая пластинка - фото 4
Леонид Агутин - Лучшие песни (crystal red) (4680068806651) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Леонид Агутин
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Леонид Агутин - Лучшие песни (crystal red) (4680068806651) виниловая пластинка - фото 1
  • Леонид Агутин - Лучшие песни (crystal red) (4680068806651) виниловая пластинка - фото 2
  • Леонид Агутин - Лучшие песни (crystal red) (4680068806651) виниловая пластинка - фото 3
  • Леонид Агутин - Лучшие песни (crystal red) (4680068806651) виниловая пластинка - фото 4
  • Леонид Агутин - Лучшие песни (crystal red) (4680068806651) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722754
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Леонид Агутин - Лучшие песни (crystal red) (4680068806651) виниловая пластинка
3 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806651]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Леонид Агутин
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Я буду всегда с тобой, На сиреневой луне, Остров, Хоп хэй ла ла лэй, Летний дождь, Я тебя не вижу, Половина сердца, Босоногий мальчик, Мой друг, Не позволь мне погибнуть, Парень чернокожий, Аэропорты
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Леонид Агутин - Лучшие песни (crystal red) (4680068806651) виниловая пластинка

Российский певец, композитор, музыкант, автор песен, аранжировщик, режиссёр; заслуженный артист Российской Федерации.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Леонид Агутин - Лучшие песни (crystal red) (4680068806651) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806651]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Леонид Агутин
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Я буду всегда с тобой, На сиреневой луне, Остров, Хоп хэй ла ла лэй, Летний дождь, Я тебя не вижу, Половина сердца, Босоногий мальчик, Мой друг, Не позволь мне погибнуть, Парень чернокожий, Аэропорты
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Российский певец, композитор, музыкант, автор песен, аранжировщик, режиссёр; заслуженный артист Российской Федерации.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Леонид Агутин - Лучшие песни (crystal red) (4680068806651) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3400 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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