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Сборник - Дудук и Орган (4657819841742) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Сборник - Дудук и Орган (4657819841742) виниловая пластинка

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Сборник - Дудук и Орган (4657819841742) виниловая пластинка - фото 1
Сборник - Дудук и Орган (4657819841742) виниловая пластинка - фото 2
Сборник - Дудук и Орган (4657819841742) виниловая пластинка - фото 3
Сборник - Дудук и Орган (4657819841742) виниловая пластинка - фото 4
Сборник - Дудук и Орган (4657819841742) виниловая пластинка - фото 5
Сборник - Дудук и Орган (4657819841742) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Сборник
Альбом (сингл)
Дудук и Орган
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Сборник - Дудук и Орган (4657819841742) виниловая пластинка - фото 1
  • Сборник - Дудук и Орган (4657819841742) виниловая пластинка - фото 2
  • Сборник - Дудук и Орган (4657819841742) виниловая пластинка - фото 3
  • Сборник - Дудук и Орган (4657819841742) виниловая пластинка - фото 4
  • Сборник - Дудук и Орган (4657819841742) виниловая пластинка - фото 5
  • Сборник - Дудук и Орган (4657819841742) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698515
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Характеристики

Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819841742]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Сборник
Альбом (сингл)
Дудук и Орган
Трек-лист
Mayr Araksi aperov, Eraz, Horovel, Krunk, Me xosk unim Ave Maria, Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639, Sireci Yars Taran
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Сборник - Дудук и Орган (4657819841742) виниловая пластинка

Уникальный проект в исполнении музыкантов высочайшего уровня. В альбоме «Дудук &amp;amp;amp;amp; Орган» соединились чувственность армянской музыки и духовная наполненность, отражённые в необыкновенных звучаниях «души абрикосового дерева» и «короля инструментов» — дудука и органа. Мартин Казарян и Анна Суслова объединили дудук и орган в своём совместном выступлении. Дудук — это армянский духовой инструмент, а орган — клавишный инструмент, который часто используется в классической музыке. Казарян и Суслова исполняли армянские народные мелодии и произведения армянских композиторов, такие как музыка Хачатура Аветисяна и Комитаса.

Отзывы о товаре Сборник - Дудук и Орган (4657819841742) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819841742]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Сборник
Альбом (сингл)
Дудук и Орган
Трек-лист
Mayr Araksi aperov, Eraz, Horovel, Krunk, Me xosk unim Ave Maria, Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639, Sireci Yars Taran
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Уникальный проект в исполнении музыкантов высочайшего уровня. В альбоме «Дудук &amp;amp;amp;amp; Орган» соединились чувственность армянской музыки и духовная наполненность, отражённые в необыкновенных звучаниях «души абрикосового дерева» и «короля инструментов» — дудука и органа. Мартин Казарян и Анна Суслова объединили дудук и орган в своём совместном выступлении. Дудук — это армянский духовой инструмент, а орган — клавишный инструмент, который часто используется в классической музыке. Казарян и Суслова исполняли армянские народные мелодии и произведения армянских композиторов, такие как музыка Хачатура Аветисяна и Комитаса.
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Отзывы


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