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Bruce Springsteen - Darkness On The Edge Of Town (0888750142511) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bruce Springsteen - Darkness On The Edge Of Town (0888750142511) виниловая пластинка

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Bruce Springsteen - Darkness On The Edge Of Town (0888750142511) виниловая пластинка - фото 1
Bruce Springsteen - Darkness On The Edge Of Town (0888750142511) виниловая пластинка - фото 2
Bruce Springsteen - Darkness On The Edge Of Town (0888750142511) виниловая пластинка - фото 3
Bruce Springsteen - Darkness On The Edge Of Town (0888750142511) виниловая пластинка - фото 4
Bruce Springsteen - Darkness On The Edge Of Town (0888750142511) виниловая пластинка - фото 5
Bruce Springsteen - Darkness On The Edge Of Town (0888750142511) виниловая пластинка - фото 6
Bruce Springsteen - Darkness On The Edge Of Town (0888750142511) виниловая пластинка - фото 7
Bruce Springsteen - Darkness On The Edge Of Town (0888750142511) виниловая пластинка - фото 8
Bruce Springsteen - Darkness On The Edge Of Town (0888750142511) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
DARKNESS ON THE EDGE OF TOWN
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bruce Springsteen - Darkness On The Edge Of Town (0888750142511) виниловая пластинка - фото 1
  • Bruce Springsteen - Darkness On The Edge Of Town (0888750142511) виниловая пластинка - фото 2
  • Bruce Springsteen - Darkness On The Edge Of Town (0888750142511) виниловая пластинка - фото 3
  • Bruce Springsteen - Darkness On The Edge Of Town (0888750142511) виниловая пластинка - фото 4
  • Bruce Springsteen - Darkness On The Edge Of Town (0888750142511) виниловая пластинка - фото 5
  • Bruce Springsteen - Darkness On The Edge Of Town (0888750142511) виниловая пластинка - фото 6
  • Bruce Springsteen - Darkness On The Edge Of Town (0888750142511) виниловая пластинка - фото 7
  • Bruce Springsteen - Darkness On The Edge Of Town (0888750142511) виниловая пластинка - фото 8
  • Bruce Springsteen - Darkness On The Edge Of Town (0888750142511) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 99495
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Коллекция SPRINGSTEEN, BRUCE
filter_none Товар входит в коллекцию SPRINGSTEEN, BRUCE

Коллекция SPRINGSTEEN, BRUCE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888750142511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
DARKNESS ON THE EDGE OF TOWN
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Badlands, Adam Raised A Cain, Something In The Night, Candy's Room, Racing In The Street, The Promised Land, Factory, Streets Of Fire, Prove It All Night, Darkness On The Edge Of Town
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bruce Springsteen - Darkness On The Edge Of Town (0888750142511) виниловая пластинка

Track List

A1Badlands4:01
A2Adam Raised A Cain4:32
A3Something In The Night5:12
A4Candy's Room2:45
A5Racing In The Street6:52
B1The Promised Land4:24
B2Factory2:17
B3Streets Of Fire4:03
B4Prove It All Night3:57
B5Darkness On The Edge Of Town4:28



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Bruce Springsteen - Darkness On The Edge Of Town (0888750142511) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888750142511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
DARKNESS ON THE EDGE OF TOWN
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Badlands, Adam Raised A Cain, Something In The Night, Candy's Room, Racing In The Street, The Promised Land, Factory, Streets Of Fire, Prove It All Night, Darkness On The Edge Of Town
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Badlands4:01
A2Adam Raised A Cain4:32
A3Something In The Night5:12
A4Candy's Room2:45
A5Racing In The Street6:52
B1The Promised Land4:24
B2Factory2:17
B3Streets Of Fire4:03
B4Prove It All Night3:57
B5Darkness On The Edge Of Town4:28


Теги товара: Поп-музыка
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Отзывы


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