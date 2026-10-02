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Sly & The Family Stone - Stand! (0889853679119) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sly & The Family Stone - Stand! (0889853679119) виниловая пластинка

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Sly &amp; The Family Stone - Stand! (0889853679119) виниловая пластинка - фото 1
Sly &amp; The Family Stone - Stand! (0889853679119) виниловая пластинка - фото 2
Sly &amp; The Family Stone - Stand! (0889853679119) виниловая пластинка - фото 3
Sly &amp; The Family Stone - Stand! (0889853679119) виниловая пластинка - фото 4
Sly &amp; The Family Stone - Stand! (0889853679119) виниловая пластинка - фото 5
Sly &amp; The Family Stone - Stand! (0889853679119) виниловая пластинка - фото 6
Sly &amp; The Family Stone - Stand! (0889853679119) виниловая пластинка - фото 7
Sly &amp; The Family Stone - Stand! (0889853679119) виниловая пластинка - фото 8
Sly &amp; The Family Stone - Stand! (0889853679119) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.07.1905
Исполнитель
Sly and The Family Stone
Альбом (сингл)
STAND!
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sly &amp; The Family Stone - Stand! (0889853679119) виниловая пластинка - фото 1
  • Sly &amp; The Family Stone - Stand! (0889853679119) виниловая пластинка - фото 2
  • Sly &amp; The Family Stone - Stand! (0889853679119) виниловая пластинка - фото 3
  • Sly &amp; The Family Stone - Stand! (0889853679119) виниловая пластинка - фото 4
  • Sly &amp; The Family Stone - Stand! (0889853679119) виниловая пластинка - фото 5
  • Sly &amp; The Family Stone - Stand! (0889853679119) виниловая пластинка - фото 6
  • Sly &amp; The Family Stone - Stand! (0889853679119) виниловая пластинка - фото 7
  • Sly &amp; The Family Stone - Stand! (0889853679119) виниловая пластинка - фото 8
  • Sly &amp; The Family Stone - Stand! (0889853679119) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 104063
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Sly & The Family Stone - Stand! (0889853679119) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SLY & THE FAMILY STONE
filter_none Товар входит в коллекцию SLY & THE FAMILY STONE

Коллекция SLY & THE FAMILY STONE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853679119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.07.1905
Исполнитель
Sly and The Family Stone
Альбом (сингл)
STAND!
Жанр
Soul
Трек-лист
Stand!, Dont Call Me Nigger, Whitey, I Want To Take You Higher, Somebodys Watching You, Sing A Simple Song, Everyday People, Sex Machine, You Can Make It If You Try
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sly & The Family Stone - Stand! (0889853679119) виниловая пластинка

Track List

A1Stand!3:08
A2Don't Call Me Nigger, Whitey5:59
A3I Want To Take You Higher5:22
A4Somebody's Watching You3:19
A5Sing A Simple Song3:55
B1Everyday People2:20
B2Sex Machine13:48
B3You Can Make It If You Try3:39



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Sly & The Family Stone - Stand! (0889853679119) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853679119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.07.1905
Исполнитель
Sly and The Family Stone
Альбом (сингл)
STAND!
Жанр
Soul
Трек-лист
Stand!, Dont Call Me Nigger, Whitey, I Want To Take You Higher, Somebodys Watching You, Sing A Simple Song, Everyday People, Sex Machine, You Can Make It If You Try
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Stand!3:08
A2Don't Call Me Nigger, Whitey5:59
A3I Want To Take You Higher5:22
A4Somebody's Watching You3:19
A5Sing A Simple Song3:55
B1Everyday People2:20
B2Sex Machine13:48
B3You Can Make It If You Try3:39


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sly & The Family Stone - Stand! (0889853679119) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2920 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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