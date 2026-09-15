Наив - Populism (4610297800076) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Наив
Альбом (сингл)
Populism
Жанр
панк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 570 руб.
В наличии
Код товара: 696003
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 570 руб.
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Характеристики
Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4610297800076]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Наив
Альбом (сингл)
Populism
Жанр
панк
Трек-лист
Антиутопия, Другие, 20 Лет Одиночества, Вверх!, И Снова Осень, Интерлюдия, Тройка, Война, Ранетое сердце, С тобой, На пределе, Женя Любич, Утро
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Наив - Populism (4610297800076) виниловая пластинка
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Ивановым Александром Владиславовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Иванова Александра Владиславовича, содержащегося в реестре иностранных агентов.
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Теги товара: Панк-рок
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4610297800076]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Наив
Альбом (сингл)
Populism
Жанр
панк
Трек-лист
Антиутопия, Другие, 20 Лет Одиночества, Вверх!, И Снова Осень, Интерлюдия, Тройка, Война, Ранетое сердце, С тобой, На пределе, Женя Любич, Утро
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Ивановым Александром Владиславовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Иванова Александра Владиславовича, содержащегося в реестре иностранных агентов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Панк-рок
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Панк-рок
Купить Наив - Populism (4610297800076) виниловая пластинка - по цене 3570 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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