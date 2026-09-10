Buddy Guy - Stone Crazy Blues (Blue Vinyl) (5060348582533) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 387620
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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Buddy Guy - Stone Crazy Blues (Blue Vinyl) (5060348582533) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Stone Crazy
|2:56
|A2
|Sit And Cry
|3:15
|A3
|This Is The End
|3:05
|A4
|First Time I Met The Blues
|2:13
|A5
|Slop Around
|2:22
|A6
|Try To Quit You Baby
|2:44
|A7
|The Treasure Untold
|2:03
|B1
|I Got My Eyes On You
|2:32
|B2
|Let Me Love You Baby
|2:54
|B3
|Broken Hearted Blues
|3:07
|B4
|Skippin'
|2:40
|B5
|When My Left Eye Jumps
|2:49
|B6
|You Sure Can't Do
|3:08
|B7
|Ten Years Ago
|2:39
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Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Track List
|A1
|Stone Crazy
|2:56
|A2
|Sit And Cry
|3:15
|A3
|This Is The End
|3:05
|A4
|First Time I Met The Blues
|2:13
|A5
|Slop Around
|2:22
|A6
|Try To Quit You Baby
|2:44
|A7
|The Treasure Untold
|2:03
|B1
|I Got My Eyes On You
|2:32
|B2
|Let Me Love You Baby
|2:54
|B3
|Broken Hearted Blues
|3:07
|B4
|Skippin'
|2:40
|B5
|When My Left Eye Jumps
|2:49
|B6
|You Sure Can't Do
|3:08
|B7
|Ten Years Ago
|2:39
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Buddy Guy - Stone Crazy Blues (Blue Vinyl) (5060348582533) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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