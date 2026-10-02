Marvin Gaye, That Stubborn Kinda' Fellow (0600753536469) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 510 руб.
В наличии
Код товара: 402099
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 510 руб.
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Коллекция Gaye, Marvin
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Marvin Gaye, That Stubborn Kinda' Fellow (0600753536469) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Stubborn Kind Of Fellow
|A2
|Pride & Joy
|A3
|Hitch Hike
|A4
|Get My Hands On Some Lovin'
|A5
|Wherever I Lay My Hat
|B1
|Soldier's Plea
|B2
|It Hurt Me Too
|B3
|Taking My Time
|B4
|Hello There Angel
|B5
|I'm Yours, You're Mine
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Stubborn Kind Of Fellow
|A2
|Pride & Joy
|A3
|Hitch Hike
|A4
|Get My Hands On Some Lovin'
|A5
|Wherever I Lay My Hat
|B1
|Soldier's Plea
|B2
|It Hurt Me Too
|B3
|Taking My Time
|B4
|Hello There Angel
|B5
|I'm Yours, You're Mine
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Marvin Gaye, That Stubborn Kinda' Fellow (0600753536469) виниловая пластинка - стоимость товара 3510 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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