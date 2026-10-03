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Eagles - Hotel California (0081227961619) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Eagles - Hotel California (0081227961619) виниловая пластинка

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Eagles - Hotel California (0081227961619) виниловая пластинка - фото 1
Eagles - Hotel California (0081227961619) виниловая пластинка - фото 2
Eagles - Hotel California (0081227961619) виниловая пластинка - фото 3
Eagles - Hotel California (0081227961619) виниловая пластинка - фото 4
Eagles - Hotel California (0081227961619) виниловая пластинка - фото 5
Eagles - Hotel California (0081227961619) виниловая пластинка - фото 6
Eagles - Hotel California (0081227961619) виниловая пластинка - фото 7
Eagles - Hotel California (0081227961619) виниловая пластинка - фото 8
Eagles - Hotel California (0081227961619) виниловая пластинка - фото 9
Eagles - Hotel California (0081227961619) виниловая пластинка - фото 10
Eagles - Hotel California (0081227961619) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Eagles
Альбом (сингл)
HOTEL CALIFORNIA
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eagles - Hotel California (0081227961619) виниловая пластинка - фото 1
  • Eagles - Hotel California (0081227961619) виниловая пластинка - фото 2
  • Eagles - Hotel California (0081227961619) виниловая пластинка - фото 3
  • Eagles - Hotel California (0081227961619) виниловая пластинка - фото 4
  • Eagles - Hotel California (0081227961619) виниловая пластинка - фото 5
  • Eagles - Hotel California (0081227961619) виниловая пластинка - фото 6
  • Eagles - Hotel California (0081227961619) виниловая пластинка - фото 7
  • Eagles - Hotel California (0081227961619) виниловая пластинка - фото 8
  • Eagles - Hotel California (0081227961619) виниловая пластинка - фото 9
  • Eagles - Hotel California (0081227961619) виниловая пластинка - фото 10
  • Eagles - Hotel California (0081227961619) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98800
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Eagles - Hotel California (0081227961619) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция EAGLES
filter_none Товар входит в коллекцию EAGLES

Коллекция EAGLES


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227961619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Eagles
Альбом (сингл)
HOTEL CALIFORNIA
Жанр
Кантри
Трек-лист
Hotel California, New Kid In Town, Life In The Fast Lane, Wasted Time, Wasted Time (Reprise), Victim Of Love, Pretty Maids All In A Row, Try And Love Again, The Last Resort
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eagles - Hotel California (0081227961619) виниловая пластинка

Track List

A1Hotel California6:30
A2New Kid In Town5:04
A3Life In The Fast Lane4:46
A4Wasted Time4:55
B1Wasted Time (Reprise)1:22
B2Victim Of Love4:11
B3Pretty Maids All In A Row4:05
B4Try And Love Again5:10
B5The Last Resort7:25

Отзывы о товаре Eagles - Hotel California (0081227961619) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227961619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Eagles
Альбом (сингл)
HOTEL CALIFORNIA
Жанр
Кантри
Трек-лист
Hotel California, New Kid In Town, Life In The Fast Lane, Wasted Time, Wasted Time (Reprise), Victim Of Love, Pretty Maids All In A Row, Try And Love Again, The Last Resort
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Hotel California6:30
A2New Kid In Town5:04
A3Life In The Fast Lane4:46
A4Wasted Time4:55
B1Wasted Time (Reprise)1:22
B2Victim Of Love4:11
B3Pretty Maids All In A Row4:05
B4Try And Love Again5:10
B5The Last Resort7:25
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eagles - Hotel California (0081227961619) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3730 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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