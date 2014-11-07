Eagles - On The Border (0081227961657) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.11.2014
Исполнитель
Eagles
Альбом (сингл)
ON THE BORDER
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб.
В наличии
Код товара: 98801
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 400 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция EAGLES
Коллекция EAGLES
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитEagles - Hotel California (0081227961619) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитEagles - On The Border (0081227961657) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 090 руб.1023 руб. в СплитEagles, One Of These Nights (0081227961633) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 860 руб.965 руб. в СплитEagles - Their Greatest Hits 1971-1975 (0081227979379) виниловая...
-
В наличииЦена 6 180 руб.1545 руб. в СплитEagles - Their Greatest Hits: Volumes 1 & 2 (0081227934132) вини...
Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227961657]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.11.2014
Исполнитель
Eagles
Альбом (сингл)
ON THE BORDER
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Eagles - On The Border (0081227961657) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Already Gone
|4:13
|A2
|You Never Cry Like A Lover
|4:02
|A3
|Midnight Flyer
|3:58
|A4
|My Man
|3:30
|A5
|On The Border
|4:28
|B1
|James Dean
|3:36
|B2
|Ol' '55
|4:22
|B3
|Is It True?
|3:14
|B4
|Good Day In Hell
|4:27
|B5
|Best Of My Love
|4:35
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 260 руб.815 руб. в СплитMiles Davis - Sketches Of Spain (8437012830998) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 260 руб.815 руб. в СплитWes Montgomery - Movin' Along (8436569192276) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 260 руб.815 руб. в СплитJimmy Smith - Bashin' (8436569193792) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 260 руб.815 руб. в СплитOscar Peterson - Plays Cole Porter (8437016248263) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 260 руб.815 руб. в СплитMiles Davis - Birth Of The Cool (8437016248249) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитAC/DC - Highway To Hell (5099751076414) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитBring Me The Horizon - That’S The Spirit (LP, CD) (0888751309012...
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитPeter Frampton - Forgets The Words (2Lp)(Lim Ed.,Etched Vinyl) (...
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитThe Doors - The Doors (Mono) (Remastered) (0081227978884) винило...
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитElectric Light Orchestra - All Over The World: The Very Best Of ...
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитDavid Gilmour - Rattle That Lock (0888751232914) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитJimi Hendrix - The Cry Of Love (0888430917811) виниловая пластин...
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227961657]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.11.2014
Исполнитель
Eagles
Альбом (сингл)
ON THE BORDER
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Already Gone
|4:13
|A2
|You Never Cry Like A Lover
|4:02
|A3
|Midnight Flyer
|3:58
|A4
|My Man
|3:30
|A5
|On The Border
|4:28
|B1
|James Dean
|3:36
|B2
|Ol' '55
|4:22
|B3
|Is It True?
|3:14
|B4
|Good Day In Hell
|4:27
|B5
|Best Of My Love
|4:35
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Eagles - On The Border (0081227961657) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3400 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Eagles - On The Border (0081227961657) виниловая пластинка