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Eagles - On The Border (0081227961657) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Eagles - On The Border (0081227961657) виниловая пластинка

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Eagles - On The Border (0081227961657) виниловая пластинка - фото 1
Eagles - On The Border (0081227961657) виниловая пластинка - фото 2
Eagles - On The Border (0081227961657) виниловая пластинка - фото 3
Eagles - On The Border (0081227961657) виниловая пластинка - фото 4
Eagles - On The Border (0081227961657) виниловая пластинка - фото 5
Eagles - On The Border (0081227961657) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.11.2014
Исполнитель
Eagles
Альбом (сингл)
ON THE BORDER
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eagles - On The Border (0081227961657) виниловая пластинка - фото 1
  • Eagles - On The Border (0081227961657) виниловая пластинка - фото 2
  • Eagles - On The Border (0081227961657) виниловая пластинка - фото 3
  • Eagles - On The Border (0081227961657) виниловая пластинка - фото 4
  • Eagles - On The Border (0081227961657) виниловая пластинка - фото 5
  • Eagles - On The Border (0081227961657) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98801
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Eagles - On The Border (0081227961657) виниловая пластинка
3 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция EAGLES
filter_none Товар входит в коллекцию EAGLES

Коллекция EAGLES


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227961657]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.11.2014
Исполнитель
Eagles
Альбом (сингл)
ON THE BORDER
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eagles - On The Border (0081227961657) виниловая пластинка

Track List

A1Already Gone4:13
A2You Never Cry Like A Lover4:02
A3Midnight Flyer3:58
A4My Man3:30
A5On The Border4:28
B1James Dean3:36
B2Ol' '554:22
B3Is It True?3:14
B4Good Day In Hell4:27
B5Best Of My Love4:35

Отзывы о товаре Eagles - On The Border (0081227961657) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227961657]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.11.2014
Исполнитель
Eagles
Альбом (сингл)
ON THE BORDER
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Already Gone4:13
A2You Never Cry Like A Lover4:02
A3Midnight Flyer3:58
A4My Man3:30
A5On The Border4:28
B1James Dean3:36
B2Ol' '554:22
B3Is It True?3:14
B4Good Day In Hell4:27
B5Best Of My Love4:35
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eagles - On The Border (0081227961657) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3400 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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