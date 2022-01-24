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David Gilmour - Rattle That Lock (0888751232914) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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David Gilmour - Rattle That Lock (0888751232914) виниловая пластинка

3 Отзывы
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David Gilmour - Rattle That Lock (0888751232914) виниловая пластинка - фото 1
David Gilmour - Rattle That Lock (0888751232914) виниловая пластинка - фото 2
David Gilmour - Rattle That Lock (0888751232914) виниловая пластинка - фото 3
David Gilmour - Rattle That Lock (0888751232914) виниловая пластинка - фото 4
David Gilmour - Rattle That Lock (0888751232914) виниловая пластинка - фото 5
David Gilmour - Rattle That Lock (0888751232914) виниловая пластинка - фото 6
David Gilmour - Rattle That Lock (0888751232914) виниловая пластинка - фото 7
David Gilmour - Rattle That Lock (0888751232914) виниловая пластинка - фото 8
David Gilmour - Rattle That Lock (0888751232914) виниловая пластинка - фото 9
David Gilmour - Rattle That Lock (0888751232914) виниловая пластинка - фото 10
David Gilmour - Rattle That Lock (0888751232914) виниловая пластинка - фото 11
David Gilmour - Rattle That Lock (0888751232914) виниловая пластинка - фото 12
David Gilmour - Rattle That Lock (0888751232914) виниловая пластинка - фото 13
David Gilmour - Rattle That Lock (0888751232914) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
David Gilmour
Альбом (сингл)
RATTLE THAT LOCK
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • David Gilmour - Rattle That Lock (0888751232914) виниловая пластинка - фото 1
  • David Gilmour - Rattle That Lock (0888751232914) виниловая пластинка - фото 2
  • David Gilmour - Rattle That Lock (0888751232914) виниловая пластинка - фото 3
  • David Gilmour - Rattle That Lock (0888751232914) виниловая пластинка - фото 4
  • David Gilmour - Rattle That Lock (0888751232914) виниловая пластинка - фото 5
  • David Gilmour - Rattle That Lock (0888751232914) виниловая пластинка - фото 6
  • David Gilmour - Rattle That Lock (0888751232914) виниловая пластинка - фото 7
  • David Gilmour - Rattle That Lock (0888751232914) виниловая пластинка - фото 8
  • David Gilmour - Rattle That Lock (0888751232914) виниловая пластинка - фото 9
  • David Gilmour - Rattle That Lock (0888751232914) виниловая пластинка - фото 10
  • David Gilmour - Rattle That Lock (0888751232914) виниловая пластинка - фото 11
  • David Gilmour - Rattle That Lock (0888751232914) виниловая пластинка - фото 12
  • David Gilmour - Rattle That Lock (0888751232914) виниловая пластинка - фото 13
  • David Gilmour - Rattle That Lock (0888751232914) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98879
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
David Gilmour - Rattle That Lock (0888751232914) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751232914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
David Gilmour
Альбом (сингл)
RATTLE THAT LOCK
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
5 A.M., Rattle That Lock, Faces Of Stone, A Boat Lies Waiting, Dancing Right In Front Of Me, In Any Tongue, Beauty, The Girl In The Yellow Dress, Today, And Then...
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Gilmour - Rattle That Lock (0888751232914) виниловая пластинка

Track List

A15 A.M.
A2Rattle That Lock
A3Faces Of Stone
A4A Boat Lies Waiting
A5Dancing Right In Front Of Me
B1In Any Tongue
B2Beauty
B3The Girl In The Yellow Dress
B4Today
B5And Then...



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре David Gilmour - Rattle That Lock (0888751232914) виниловая пластинка

24.01.2022
Алексей

Достоинства:
Отлично оформленный альбом.

Недостатки:
нет.

Комментарий:
Классная музыка от "Мастера" на мой взгляд альбом , интереснее предыдущего. Музыка разноплановая и мастерски отыгранная.
Рекомендую к приобретению, пока по низкой цене.
15.07.2021
Вадим

Достоинства:
Купил, не пожалел. Приятный, тяжелый диск- 180 грамм. Отличный звук. Оформлен по высшему классу. Матовая поверхность обложки вызывает желание взять в руки.

Недостатки:
Не нашел.

Комментарий:
Ценик достойный. Обслуживание в магазине на уровне. Рекомендую.
02.11.2018
вадим

Достоинства:
вложен целый фотоальбом о записи диска

Недостатки:
нет

Комментарий:
шикарно оформлен! добавлен 16ти страничный альбом с текстами и фотографиями



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751232914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
David Gilmour
Альбом (сингл)
RATTLE THAT LOCK
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
5 A.M., Rattle That Lock, Faces Of Stone, A Boat Lies Waiting, Dancing Right In Front Of Me, In Any Tongue, Beauty, The Girl In The Yellow Dress, Today, And Then...
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Описание

Track List

A15 A.M.
A2Rattle That Lock
A3Faces Of Stone
A4A Boat Lies Waiting
A5Dancing Right In Front Of Me
B1In Any Tongue
B2Beauty
B3The Girl In The Yellow Dress
B4Today
B5And Then...


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы
24.01.2022
Алексей

Достоинства:
Отлично оформленный альбом.

Недостатки:
нет.

Комментарий:
Классная музыка от "Мастера" на мой взгляд альбом , интереснее предыдущего. Музыка разноплановая и мастерски отыгранная.
Рекомендую к приобретению, пока по низкой цене.
15.07.2021
Вадим

Достоинства:
Купил, не пожалел. Приятный, тяжелый диск- 180 грамм. Отличный звук. Оформлен по высшему классу. Матовая поверхность обложки вызывает желание взять в руки.

Недостатки:
Не нашел.

Комментарий:
Ценик достойный. Обслуживание в магазине на уровне. Рекомендую.
02.11.2018
вадим

Достоинства:
вложен целый фотоальбом о записи диска

Недостатки:
нет

Комментарий:
шикарно оформлен! добавлен 16ти страничный альбом с текстами и фотографиями


David Gilmour - Rattle That Lock (0888751232914) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3270 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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