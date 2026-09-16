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Michael Buble - Crazy Love (coloured) (0093624843269) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Michael Buble - Crazy Love (coloured) (0093624843269) виниловая пластинка

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Michael Buble - Crazy Love (coloured) (0093624843269) виниловая пластинка - фото 1
Michael Buble - Crazy Love (coloured) (0093624843269) виниловая пластинка - фото 2
Michael Buble - Crazy Love (coloured) (0093624843269) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Michael Buble
Альбом (сингл)
CRAZY LOVE
Жанр
Swing
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Michael Buble - Crazy Love (coloured) (0093624843269) виниловая пластинка - фото 1
  • Michael Buble - Crazy Love (coloured) (0093624843269) виниловая пластинка - фото 2
  • Michael Buble - Crazy Love (coloured) (0093624843269) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707995
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Michael Buble - Crazy Love (coloured) (0093624843269) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[0093624843269]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Michael Buble
Альбом (сингл)
CRAZY LOVE
Жанр
Swing
Трек-лист
Cry Me a River, All of Me, Georgia on My Mind, Crazy Love, Havent Met You Yet, is Dream of You, Hold on, Heartache Tonight, Youre Nobody Till Somebody Loves You, Baby (Youve Got What It Takes), This Moment, Stardust, Whatever It Takes
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Michael Buble - Crazy Love (coloured) (0093624843269) виниловая пластинка

Crazy Love — шестой студийный альбом канадского певца Майкла Бубле, выпущенный в 2009 году. Лимитированное издание на желтом виниле.. Всего за три дня продаж альбом занял первое место в чарте Billboard 200 с тиражом 132 000 копий, оставаясь на вершине в течение двух следующих недель. В Великобритании Crazy Love также возглавил чарты альбомов. Альбом получил награду за лучший традиционный поп-вокальный альбом на 53-й церемонии вручения премии «Грэмми»



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Michael Buble - Crazy Love (coloured) (0093624843269) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[0093624843269]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Michael Buble
Альбом (сингл)
CRAZY LOVE
Жанр
Swing
Трек-лист
Cry Me a River, All of Me, Georgia on My Mind, Crazy Love, Havent Met You Yet, is Dream of You, Hold on, Heartache Tonight, Youre Nobody Till Somebody Loves You, Baby (Youve Got What It Takes), This Moment, Stardust, Whatever It Takes
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Crazy Love — шестой студийный альбом канадского певца Майкла Бубле, выпущенный в 2009 году. Лимитированное издание на желтом виниле.. Всего за три дня продаж альбом занял первое место в чарте Billboard 200 с тиражом 132 000 копий, оставаясь на вершине в течение двух следующих недель. В Великобритании Crazy Love также возглавил чарты альбомов. Альбом получил награду за лучший традиционный поп-вокальный альбом на 53-й церемонии вручения премии «Грэмми»


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Michael Buble - Crazy Love (coloured) (0093624843269) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3320 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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