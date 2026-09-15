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James Blunt - Who We Used To Be (coloured) (5054197707513) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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James Blunt - Who We Used To Be (coloured) (5054197707513) виниловая пластинка

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James Blunt - Who We Used To Be (coloured) (5054197707513) виниловая пластинка - фото 1
James Blunt - Who We Used To Be (coloured) (5054197707513) виниловая пластинка - фото 2
James Blunt - Who We Used To Be (coloured) (5054197707513) виниловая пластинка - фото 3
James Blunt - Who We Used To Be (coloured) (5054197707513) виниловая пластинка - фото 4
James Blunt - Who We Used To Be (coloured) (5054197707513) виниловая пластинка - фото 5
James Blunt - Who We Used To Be (coloured) (5054197707513) виниловая пластинка - фото 6
James Blunt - Who We Used To Be (coloured) (5054197707513) виниловая пластинка - фото 7
James Blunt - Who We Used To Be (coloured) (5054197707513) виниловая пластинка - фото 8
James Blunt - Who We Used To Be (coloured) (5054197707513) виниловая пластинка - фото 9
James Blunt - Who We Used To Be (coloured) (5054197707513) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
James Blunt
Альбом (сингл)
Who We Used To Be
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • James Blunt - Who We Used To Be (coloured) (5054197707513) виниловая пластинка - фото 1
  • James Blunt - Who We Used To Be (coloured) (5054197707513) виниловая пластинка - фото 2
  • James Blunt - Who We Used To Be (coloured) (5054197707513) виниловая пластинка - фото 3
  • James Blunt - Who We Used To Be (coloured) (5054197707513) виниловая пластинка - фото 4
  • James Blunt - Who We Used To Be (coloured) (5054197707513) виниловая пластинка - фото 5
  • James Blunt - Who We Used To Be (coloured) (5054197707513) виниловая пластинка - фото 6
  • James Blunt - Who We Used To Be (coloured) (5054197707513) виниловая пластинка - фото 7
  • James Blunt - Who We Used To Be (coloured) (5054197707513) виниловая пластинка - фото 8
  • James Blunt - Who We Used To Be (coloured) (5054197707513) виниловая пластинка - фото 9
  • James Blunt - Who We Used To Be (coloured) (5054197707513) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652123
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
James Blunt - Who We Used To Be (coloured) (5054197707513) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[5054197707513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
James Blunt
Альбом (сингл)
Who We Used To Be
Трек-лист
Saving A Life, Some Kind Of Beautiful, Beside You, Last Dance, All The Love That I Ever Needed, The Girl That Never Was, Cold Shoulder, I Wont Die With You, Dark Thought, Glow
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара James Blunt - Who We Used To Be (coloured) (5054197707513) виниловая пластинка

Новый альбом знаменитого британского поп-рок-исполнителя Джеймса Бланта. Переработанный винил.. В 2023 году симпатичный британец работает в музыкальном бизнесе уже 20 лет и за это время выпустил 6 студийных альбомов. Его последний альбом Once Upon A Mind вышел в 2019 году и занимал высокое место в европейских чартах. Спустя 4 года новый альбом Who We Used To Be выйдет осенью 2023 года в виде CD, лимитированного делюкс CD и LP-версии. Продюсером альбома выступила манчестерская группа The Six, уже работавшая, в частности, с Clean Bandit и Джеймсом Артуром. Песни представляют собой типичный стиль Джеймса Бланта, но в современном исполнении, и понравятся как старым, так и новым поклонникам артиста. Первый сингл Beside You - абсолютный летний хит, который повсеместно звучит на радио и тем самым усиливает ожидание нового альбома.

Отзывы о товаре James Blunt - Who We Used To Be (coloured) (5054197707513) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[5054197707513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
James Blunt
Альбом (сингл)
Who We Used To Be
Трек-лист
Saving A Life, Some Kind Of Beautiful, Beside You, Last Dance, All The Love That I Ever Needed, The Girl That Never Was, Cold Shoulder, I Wont Die With You, Dark Thought, Glow
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Новый альбом знаменитого британского поп-рок-исполнителя Джеймса Бланта. Переработанный винил.. В 2023 году симпатичный британец работает в музыкальном бизнесе уже 20 лет и за это время выпустил 6 студийных альбомов. Его последний альбом Once Upon A Mind вышел в 2019 году и занимал высокое место в европейских чартах. Спустя 4 года новый альбом Who We Used To Be выйдет осенью 2023 года в виде CD, лимитированного делюкс CD и LP-версии. Продюсером альбома выступила манчестерская группа The Six, уже работавшая, в частности, с Clean Bandit и Джеймсом Артуром. Песни представляют собой типичный стиль Джеймса Бланта, но в современном исполнении, и понравятся как старым, так и новым поклонникам артиста. Первый сингл Beside You - абсолютный летний хит, который повсеместно звучит на радио и тем самым усиливает ожидание нового альбома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


James Blunt - Who We Used To Be (coloured) (5054197707513) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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