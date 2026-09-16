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Purple Disco Machine - Something On My Mind (V12) (0196588484810) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Purple Disco Machine - Something On My Mind (V12) (0196588484810) виниловая пластинка

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Purple Disco Machine - Something On My Mind (V12) (0196588484810) виниловая пластинка - фото 1
Purple Disco Machine - Something On My Mind (V12) (0196588484810) виниловая пластинка - фото 2
Purple Disco Machine - Something On My Mind (V12) (0196588484810) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Purple Disco Machine
Альбом (сингл)
Something On My Mind
Жанр
House
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Purple Disco Machine - Something On My Mind (V12) (0196588484810) виниловая пластинка - фото 1
  • Purple Disco Machine - Something On My Mind (V12) (0196588484810) виниловая пластинка - фото 2
  • Purple Disco Machine - Something On My Mind (V12) (0196588484810) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719419
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Purple Disco Machine - Something On My Mind (V12) (0196588484810) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588484810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Purple Disco Machine
Альбом (сингл)
Something On My Mind
Жанр
House
Трек-лист
Something On My Mind (Extended), Something On My Mind (Extended Instrumental), Something On My Mind (Solomun Remix), Something On My Mind (Solomun Remix Instrumental)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Purple Disco Machine - Something On My Mind (V12) (0196588484810) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Something On My Mind (Extended), Something On My Mind (Extended Instrumental), Something On My Mind (Solomun Remix), Something On My Mind (Solomun Remix Instrumental)



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Purple Disco Machine - Something On My Mind (V12) (0196588484810) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588484810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Purple Disco Machine
Альбом (сингл)
Something On My Mind
Жанр
House
Трек-лист
Something On My Mind (Extended), Something On My Mind (Extended Instrumental), Something On My Mind (Solomun Remix), Something On My Mind (Solomun Remix Instrumental)
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Something On My Mind (Extended), Something On My Mind (Extended Instrumental), Something On My Mind (Solomun Remix), Something On My Mind (Solomun Remix Instrumental)


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Purple Disco Machine - Something On My Mind (V12) (0196588484810) виниловая пластинка - купить по цене 3320 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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