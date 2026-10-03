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Elvis Presley - The Essential (0888751507319) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Elvis Presley - The Essential (0888751507319) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
THE ESSENTIAL
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elvis Presley - The Essential (0888751507319) виниловая пластинка - фото 1
  • Elvis Presley - The Essential (0888751507319) виниловая пластинка - фото 2
  • Elvis Presley - The Essential (0888751507319) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99345
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Elvis Presley - The Essential (0888751507319) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция PRESLEY, ELVIS
filter_none Товар входит в коллекцию PRESLEY, ELVIS

Коллекция PRESLEY, ELVIS


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751507319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
THE ESSENTIAL
Жанр
Кантри
Трек-лист
That's All Right, Baby, Let's Play House, Mystery Train, Heartbreak Hotel, I Was the One, Blue Suede Shoes, Hound Dog, Don't Be Cruel, Love Me Tender, All Shook Up, Jailhouse Rock, Trouble, It's Now or Never, Are You Lonesome Tonight?, Little Sister, Follow That Dream, Can't HeIn Love, Return to Sender, (You're The) Devil in Disguise, Bossa Nova Baby, Viva Las Vegas, A Little Less Conversation, If I Can Dream, In the Ghetto, Suspicious Minds, Don't Cry Daddy, Kentucky Rain, Burning Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Essential (4)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elvis Presley - The Essential (0888751507319) виниловая пластинка

Track List

A1That's All Right
A2Baby, Let's Play House
A3Mystery Train
A4Heartbreak Hotel
A5I Was The One
A6Blue Suede Shoes
A7Hound Dog
A8Don't Be Cruel
A9Love Me Tender
B1All Shook Up
B2Jailhouse Rock
B3Trouble
B4It's Now Or Never
B5Are You Lonesome Tonight?
B6Little Sister
B7Follow That Dream
C1Can't Help Falling In Love
C2Return To Sender
C3(You're The) Devil In Disguise
C4Bossa Nova Baby
C5Viva Las Vegas
C6A Little Less Conversation
C7If I Can Dream
D1In The Ghetto
D2Suspicious Minds
D3Don't Cry Daddy
D4Kentucky Rain
D5Burning Love

Отзывы о товаре Elvis Presley - The Essential (0888751507319) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751507319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
THE ESSENTIAL
Жанр
Кантри
Трек-лист
That's All Right, Baby, Let's Play House, Mystery Train, Heartbreak Hotel, I Was the One, Blue Suede Shoes, Hound Dog, Don't Be Cruel, Love Me Tender, All Shook Up, Jailhouse Rock, Trouble, It's Now or Never, Are You Lonesome Tonight?, Little Sister, Follow That Dream, Can't HeIn Love, Return to Sender, (You're The) Devil in Disguise, Bossa Nova Baby, Viva Las Vegas, A Little Less Conversation, If I Can Dream, In the Ghetto, Suspicious Minds, Don't Cry Daddy, Kentucky Rain, Burning Love
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Essential (4)
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1That's All Right
A2Baby, Let's Play House
A3Mystery Train
A4Heartbreak Hotel
A5I Was The One
A6Blue Suede Shoes
A7Hound Dog
A8Don't Be Cruel
A9Love Me Tender
B1All Shook Up
B2Jailhouse Rock
B3Trouble
B4It's Now Or Never
B5Are You Lonesome Tonight?
B6Little Sister
B7Follow That Dream
C1Can't Help Falling In Love
C2Return To Sender
C3(You're The) Devil In Disguise
C4Bossa Nova Baby
C5Viva Las Vegas
C6A Little Less Conversation
C7If I Can Dream
D1In The Ghetto
D2Suspicious Minds
D3Don't Cry Daddy
D4Kentucky Rain
D5Burning Love
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Elvis Presley - The Essential (0888751507319) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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