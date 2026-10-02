Elvis Presley - 30 #1 Hits (0888751119611) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.07.1905
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
Elv1S - 30 №1 Hits
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб.
В наличии
Код товара: 165937
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3 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751119611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.07.1905
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
Elv1S - 30 №1 Hits
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Heartbreak Hotel, Dont Be Cruel, Hound Dog, Love Me Tender, Too Much, All Shook Up, (Let Me Be Your) Teddy Bear, Jailhouse Rock, Dont, Hard Headed Woman, One Night, (Now And Then Theres) A Fool Such As I, A Big Hunk O Love, Stuck On You, Its Now Or Never, Are You Lonesome Tonightx, Wooden Heart, Surrender, (Maries The Name) His Latest Flame, Cant Help Falling In Love, Good Luck Charm, Shes Not You, Return To Sender, (Youre The) Devil In Disguise, Crying In The Chapel, In The Ghetto, Suspicious M
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Elvis Presley - 30 #1 Hits (0888751119611) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Elvis Presley – Heartbreak Hotel
|2:10
|A2
|Elvis Presley – Don't Be Cruel
|2:04
|A3
|Elvis Presley – Hound Dog
|2:16
|A4
|Elvis Presley – Love Me Tender
|2:45
|A5
|Elvis Presley – Too Much
|2:33
|A6
|Elvis Presley – All Shook Up
|2:00
|A7
|Elvis Presley – (Let Me Be Your) Teddy Bear
|1:48
|A8
|Elvis Presley – Jailhouse Rock
|2:37
|B1
|Elvis Presley – Don't
|2:49
|B2
|Elvis Presley – Hard Headed Woman
|1:56
|B3
|Elvis Presley – One Night
|2:33
|B4
|Elvis Presley – (Now And Then There's) A Fool Such As I
|2:40
|B5
|Elvis Presley – A Big Hunk O'Love
|2:12
|B6
|Elvis Presley – Stuck On You
|2:21
|B7
|Elvis Presley – It's Now Or Never
|3:15
|C1
|Elvis Presley – Are You Lonesome Tonight?
|3:06
|C2
|Elvis Presley – Wooden Heart
|1:58
|C3
|Elvis Presley – Surrender
|1:51
|C4
|Elvis Presley – (Marie's The Name) His Latest Flame
|2:10
|C5
|Elvis Presley – Can't Help Falling In Love
|3:01
|C6
|Elvis Presley – Good Luck Charm
|2:26
|C7
|Elvis Presley – She's Not You
|2:08
|C8
|Elvis Presley – Return To Sender
|2:09
|C9
|Elvis Presley – (You're The) Devil In Disguise
|2:23
|D1
|Elvis Presley – Crying In The Chapel
|2:23
|D2
|Elvis Presley – In The Ghetto
|2:45
|D3
|Elvis Presley – Suspicious Minds
|4:29
|D4
|Elvis Presley – The Wonder Of You
|2:35
|D5
|Elvis Presley – Burning Love
|2:50
|D6
|Elvis Presley – Way Down
|2:37
|D7
|Elvis, JXL – A Little Less Conversation (JXL Radio Edit Remix)
|3:30
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751119611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.07.1905
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
Elv1S - 30 №1 Hits
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Heartbreak Hotel, Dont Be Cruel, Hound Dog, Love Me Tender, Too Much, All Shook Up, (Let Me Be Your) Teddy Bear, Jailhouse Rock, Dont, Hard Headed Woman, One Night, (Now And Then Theres) A Fool Such As I, A Big Hunk O Love, Stuck On You, Its Now Or Never, Are You Lonesome Tonightx, Wooden Heart, Surrender, (Maries The Name) His Latest Flame, Cant Help Falling In Love, Good Luck Charm, Shes Not You, Return To Sender, (Youre The) Devil In Disguise, Crying In The Chapel, In The Ghetto, Suspicious M
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Elvis Presley – Heartbreak Hotel
|2:10
|A2
|Elvis Presley – Don't Be Cruel
|2:04
|A3
|Elvis Presley – Hound Dog
|2:16
|A4
|Elvis Presley – Love Me Tender
|2:45
|A5
|Elvis Presley – Too Much
|2:33
|A6
|Elvis Presley – All Shook Up
|2:00
|A7
|Elvis Presley – (Let Me Be Your) Teddy Bear
|1:48
|A8
|Elvis Presley – Jailhouse Rock
|2:37
|B1
|Elvis Presley – Don't
|2:49
|B2
|Elvis Presley – Hard Headed Woman
|1:56
|B3
|Elvis Presley – One Night
|2:33
|B4
|Elvis Presley – (Now And Then There's) A Fool Such As I
|2:40
|B5
|Elvis Presley – A Big Hunk O'Love
|2:12
|B6
|Elvis Presley – Stuck On You
|2:21
|B7
|Elvis Presley – It's Now Or Never
|3:15
|C1
|Elvis Presley – Are You Lonesome Tonight?
|3:06
|C2
|Elvis Presley – Wooden Heart
|1:58
|C3
|Elvis Presley – Surrender
|1:51
|C4
|Elvis Presley – (Marie's The Name) His Latest Flame
|2:10
|C5
|Elvis Presley – Can't Help Falling In Love
|3:01
|C6
|Elvis Presley – Good Luck Charm
|2:26
|C7
|Elvis Presley – She's Not You
|2:08
|C8
|Elvis Presley – Return To Sender
|2:09
|C9
|Elvis Presley – (You're The) Devil In Disguise
|2:23
|D1
|Elvis Presley – Crying In The Chapel
|2:23
|D2
|Elvis Presley – In The Ghetto
|2:45
|D3
|Elvis Presley – Suspicious Minds
|4:29
|D4
|Elvis Presley – The Wonder Of You
|2:35
|D5
|Elvis Presley – Burning Love
|2:50
|D6
|Elvis Presley – Way Down
|2:37
|D7
|Elvis, JXL – A Little Less Conversation (JXL Radio Edit Remix)
|3:30
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Elvis Presley - 30 #1 Hits (0888751119611) виниловая пластинка - стоимость товара 3620 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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