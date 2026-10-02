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Elvis Presley - 30 #1 Hits (0888751119611) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Elvis Presley - 30 #1 Hits (0888751119611) виниловая пластинка

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Elvis Presley - 30 #1 Hits (0888751119611) виниловая пластинка - фото 1
Elvis Presley - 30 #1 Hits (0888751119611) виниловая пластинка - фото 2
Elvis Presley - 30 #1 Hits (0888751119611) виниловая пластинка - фото 3
Elvis Presley - 30 #1 Hits (0888751119611) виниловая пластинка - фото 4
Elvis Presley - 30 #1 Hits (0888751119611) виниловая пластинка - фото 5
Elvis Presley - 30 #1 Hits (0888751119611) виниловая пластинка - фото 6
Elvis Presley - 30 #1 Hits (0888751119611) виниловая пластинка - фото 7
Elvis Presley - 30 #1 Hits (0888751119611) виниловая пластинка - фото 8
Elvis Presley - 30 #1 Hits (0888751119611) виниловая пластинка - фото 9
Elvis Presley - 30 #1 Hits (0888751119611) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.07.1905
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
Elv1S - 30 №1 Hits
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elvis Presley - 30 #1 Hits (0888751119611) виниловая пластинка - фото 1
  • Elvis Presley - 30 #1 Hits (0888751119611) виниловая пластинка - фото 2
  • Elvis Presley - 30 #1 Hits (0888751119611) виниловая пластинка - фото 3
  • Elvis Presley - 30 #1 Hits (0888751119611) виниловая пластинка - фото 4
  • Elvis Presley - 30 #1 Hits (0888751119611) виниловая пластинка - фото 5
  • Elvis Presley - 30 #1 Hits (0888751119611) виниловая пластинка - фото 6
  • Elvis Presley - 30 #1 Hits (0888751119611) виниловая пластинка - фото 7
  • Elvis Presley - 30 #1 Hits (0888751119611) виниловая пластинка - фото 8
  • Elvis Presley - 30 #1 Hits (0888751119611) виниловая пластинка - фото 9
  • Elvis Presley - 30 #1 Hits (0888751119611) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165937
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Elvis Presley - 30 #1 Hits (0888751119611) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция PRESLEY, ELVIS
filter_none Товар входит в коллекцию PRESLEY, ELVIS

Коллекция PRESLEY, ELVIS


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751119611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.07.1905
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
Elv1S - 30 №1 Hits
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Heartbreak Hotel, Dont Be Cruel, Hound Dog, Love Me Tender, Too Much, All Shook Up, (Let Me Be Your) Teddy Bear, Jailhouse Rock, Dont, Hard Headed Woman, One Night, (Now And Then Theres) A Fool Such As I, A Big Hunk O Love, Stuck On You, Its Now Or Never, Are You Lonesome Tonightx, Wooden Heart, Surrender, (Maries The Name) His Latest Flame, Cant Help Falling In Love, Good Luck Charm, Shes Not You, Return To Sender, (Youre The) Devil In Disguise, Crying In The Chapel, In The Ghetto, Suspicious M
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elvis Presley - 30 #1 Hits (0888751119611) виниловая пластинка

Track List

A1Elvis Presley – Heartbreak Hotel2:10
A2Elvis Presley – Don't Be Cruel2:04
A3Elvis Presley – Hound Dog2:16
A4Elvis Presley – Love Me Tender2:45
A5Elvis Presley – Too Much2:33
A6Elvis Presley – All Shook Up2:00
A7Elvis Presley – (Let Me Be Your) Teddy Bear1:48
A8Elvis Presley – Jailhouse Rock2:37
B1Elvis Presley – Don't2:49
B2Elvis Presley – Hard Headed Woman1:56
B3Elvis Presley – One Night2:33
B4Elvis Presley – (Now And Then There's) A Fool Such As I2:40
B5Elvis Presley – A Big Hunk O'Love2:12
B6Elvis Presley – Stuck On You2:21
B7Elvis Presley – It's Now Or Never3:15
C1Elvis Presley – Are You Lonesome Tonight?3:06
C2Elvis Presley – Wooden Heart1:58
C3Elvis Presley – Surrender1:51
C4Elvis Presley – (Marie's The Name) His Latest Flame2:10
C5Elvis Presley – Can't Help Falling In Love3:01
C6Elvis Presley – Good Luck Charm2:26
C7Elvis Presley – She's Not You2:08
C8Elvis Presley – Return To Sender2:09
C9Elvis Presley – (You're The) Devil In Disguise2:23
D1Elvis Presley – Crying In The Chapel2:23
D2Elvis Presley – In The Ghetto2:45
D3Elvis Presley – Suspicious Minds4:29
D4Elvis Presley – The Wonder Of You2:35
D5Elvis Presley – Burning Love2:50
D6Elvis Presley – Way Down2:37
D7Elvis, JXL – A Little Less Conversation (JXL Radio Edit Remix)3:30

Отзывы о товаре Elvis Presley - 30 #1 Hits (0888751119611) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751119611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.07.1905
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
Elv1S - 30 №1 Hits
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Heartbreak Hotel, Dont Be Cruel, Hound Dog, Love Me Tender, Too Much, All Shook Up, (Let Me Be Your) Teddy Bear, Jailhouse Rock, Dont, Hard Headed Woman, One Night, (Now And Then Theres) A Fool Such As I, A Big Hunk O Love, Stuck On You, Its Now Or Never, Are You Lonesome Tonightx, Wooden Heart, Surrender, (Maries The Name) His Latest Flame, Cant Help Falling In Love, Good Luck Charm, Shes Not You, Return To Sender, (Youre The) Devil In Disguise, Crying In The Chapel, In The Ghetto, Suspicious M
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Elvis Presley – Heartbreak Hotel2:10
A2Elvis Presley – Don't Be Cruel2:04
A3Elvis Presley – Hound Dog2:16
A4Elvis Presley – Love Me Tender2:45
A5Elvis Presley – Too Much2:33
A6Elvis Presley – All Shook Up2:00
A7Elvis Presley – (Let Me Be Your) Teddy Bear1:48
A8Elvis Presley – Jailhouse Rock2:37
B1Elvis Presley – Don't2:49
B2Elvis Presley – Hard Headed Woman1:56
B3Elvis Presley – One Night2:33
B4Elvis Presley – (Now And Then There's) A Fool Such As I2:40
B5Elvis Presley – A Big Hunk O'Love2:12
B6Elvis Presley – Stuck On You2:21
B7Elvis Presley – It's Now Or Never3:15
C1Elvis Presley – Are You Lonesome Tonight?3:06
C2Elvis Presley – Wooden Heart1:58
C3Elvis Presley – Surrender1:51
C4Elvis Presley – (Marie's The Name) His Latest Flame2:10
C5Elvis Presley – Can't Help Falling In Love3:01
C6Elvis Presley – Good Luck Charm2:26
C7Elvis Presley – She's Not You2:08
C8Elvis Presley – Return To Sender2:09
C9Elvis Presley – (You're The) Devil In Disguise2:23
D1Elvis Presley – Crying In The Chapel2:23
D2Elvis Presley – In The Ghetto2:45
D3Elvis Presley – Suspicious Minds4:29
D4Elvis Presley – The Wonder Of You2:35
D5Elvis Presley – Burning Love2:50
D6Elvis Presley – Way Down2:37
D7Elvis, JXL – A Little Less Conversation (JXL Radio Edit Remix)3:30
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Elvis Presley - 30 #1 Hits (0888751119611) виниловая пластинка - стоимость товара 3620 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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