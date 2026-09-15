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Hank Jones - Sarala (0602435916880) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Hank Jones - Sarala (0602435916880) виниловая пластинка

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Hank Jones - Sarala (0602435916880) виниловая пластинка - фото 1
Hank Jones - Sarala (0602435916880) виниловая пластинка - фото 2
Hank Jones - Sarala (0602435916880) виниловая пластинка - фото 3
Hank Jones - Sarala (0602435916880) виниловая пластинка - фото 4
Hank Jones - Sarala (0602435916880) виниловая пластинка - фото 5
Hank Jones - Sarala (0602435916880) виниловая пластинка - фото 6
Hank Jones - Sarala (0602435916880) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1995
Исполнитель
Hank Jones
Альбом (сингл)
Sarala
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hank Jones - Sarala (0602435916880) виниловая пластинка - фото 1
  • Hank Jones - Sarala (0602435916880) виниловая пластинка - фото 2
  • Hank Jones - Sarala (0602435916880) виниловая пластинка - фото 3
  • Hank Jones - Sarala (0602435916880) виниловая пластинка - фото 4
  • Hank Jones - Sarala (0602435916880) виниловая пластинка - фото 5
  • Hank Jones - Sarala (0602435916880) виниловая пластинка - фото 6
  • Hank Jones - Sarala (0602435916880) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 780 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647333
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Hank Jones - Sarala (0602435916880) виниловая пластинка
3 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal (Fra)
Barcode
[0602435916880]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1995
Исполнитель
Hank Jones
Альбом (сингл)
Sarala
Жанр
Jazz
Трек-лист
Aly Kawйlй, Sarala, Maningafoly, Tounia Kanibala, Komidiara, Fantaguи, Mвkи, Walidi Ya, Soundjata, Hank Miri, Hadja Fadima, Mariba Ka Foly
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hank Jones - Sarala (0602435916880) виниловая пластинка

Переиздание альбома 1995 года американского джазового пианиста.

Отзывы о товаре Hank Jones - Sarala (0602435916880) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal (Fra)
Barcode
[0602435916880]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1995
Исполнитель
Hank Jones
Альбом (сингл)
Sarala
Жанр
Jazz
Трек-лист
Aly Kawйlй, Sarala, Maningafoly, Tounia Kanibala, Komidiara, Fantaguи, Mвkи, Walidi Ya, Soundjata, Hank Miri, Hadja Fadima, Mariba Ka Foly
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Переиздание альбома 1995 года американского джазового пианиста.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hank Jones - Sarala (0602435916880) виниловая пластинка - по цене 3780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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