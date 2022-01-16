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Deep Purple, Deep Purple (0825646033959) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Deep Purple, Deep Purple (0825646033959) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Deep Purple, Deep Purple (0825646033959) виниловая пластинка - фото 1
Deep Purple, Deep Purple (0825646033959) виниловая пластинка - фото 2
Deep Purple, Deep Purple (0825646033959) виниловая пластинка - фото 3
Deep Purple, Deep Purple (0825646033959) виниловая пластинка - фото 4
Deep Purple, Deep Purple (0825646033959) виниловая пластинка - фото 5
Deep Purple, Deep Purple (0825646033959) виниловая пластинка - фото 6
Deep Purple, Deep Purple (0825646033959) виниловая пластинка - фото 7
Deep Purple, Deep Purple (0825646033959) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
DEEP PURPLE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Deep Purple, Deep Purple (0825646033959) виниловая пластинка - фото 1
  • Deep Purple, Deep Purple (0825646033959) виниловая пластинка - фото 2
  • Deep Purple, Deep Purple (0825646033959) виниловая пластинка - фото 3
  • Deep Purple, Deep Purple (0825646033959) виниловая пластинка - фото 4
  • Deep Purple, Deep Purple (0825646033959) виниловая пластинка - фото 5
  • Deep Purple, Deep Purple (0825646033959) виниловая пластинка - фото 6
  • Deep Purple, Deep Purple (0825646033959) виниловая пластинка - фото 7
  • Deep Purple, Deep Purple (0825646033959) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98722
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Deep Purple, Deep Purple (0825646033959) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0825646033959]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
DEEP PURPLE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Chasing Shadows, Blind, Lalena, Fault Line, The Painter, Why Didn't Rosemary?, Bird Has Flown, April
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Deep Purple, Deep Purple (0825646033959) виниловая пластинка

Track List

A1Chasing Shadows
A2Blind
A3Lalena
A4aFault Line
A4bThe Painter
B1Why Didn't Rosemary?
B2Bird Has Flown
B3April

Отзывы о товаре Deep Purple, Deep Purple (0825646033959) виниловая пластинка

16.01.2022
вячеслав владимирович

Достоинства:
180 гр винил .Полиграфия на пять .Звук на уровне .

Недостатки:
нет

Комментарий:
Deep Purple - британская рок-группа, образованная в феврале 1968 года в Хартфорде, Англия, и считающаяся одной из самых заметных и влиятельных в хард-роке 1970-х годов. Музыкальные критики считают Deep Purple одними из основателей хард-рока и высоко оценивают их вклад в развитие прогрессивного рока и хеви-метала. Музыканты "классического" состава Deep Purple (в частности, гитарист Ричи Блэкмор, клавишник Джон Лорд, барабанщик Ян Пейс) считаются инструменталистами-виртуозами. В мире продано более 100 миллионов копий их альбомов.
19.07.2021
Вадим

Достоинства:
Классика рока, такой диск иметь в коллекции одно удовольствие. 180 грамм. Отличная полиграфия. Антистатический пакет для пластинки.

Недостатки:
Не обнаружил

Комментарий:
Рекомендую. Таких цен нет нигде плюс скидки.



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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0825646033959]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
DEEP PURPLE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Chasing Shadows, Blind, Lalena, Fault Line, The Painter, Why Didn't Rosemary?, Bird Has Flown, April
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1Chasing Shadows
A2Blind
A3Lalena
A4aFault Line
A4bThe Painter
B1Why Didn't Rosemary?
B2Bird Has Flown
B3April
Самовывоз
Доставка
Отзывы
16.01.2022
вячеслав владимирович

Достоинства:
180 гр винил .Полиграфия на пять .Звук на уровне .

Недостатки:
нет

Комментарий:
Deep Purple - британская рок-группа, образованная в феврале 1968 года в Хартфорде, Англия, и считающаяся одной из самых заметных и влиятельных в хард-роке 1970-х годов. Музыкальные критики считают Deep Purple одними из основателей хард-рока и высоко оценивают их вклад в развитие прогрессивного рока и хеви-метала. Музыканты "классического" состава Deep Purple (в частности, гитарист Ричи Блэкмор, клавишник Джон Лорд, барабанщик Ян Пейс) считаются инструменталистами-виртуозами. В мире продано более 100 миллионов копий их альбомов.
19.07.2021
Вадим

Достоинства:
Классика рока, такой диск иметь в коллекции одно удовольствие. 180 грамм. Отличная полиграфия. Антистатический пакет для пластинки.

Недостатки:
Не обнаружил

Комментарий:
Рекомендую. Таких цен нет нигде плюс скидки.


Deep Purple, Deep Purple (0825646033959) виниловая пластинка - по цене 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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