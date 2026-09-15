Sia - Music - Songs From And Inspired By The Motion Picture (0075678645549) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sia, Music
Альбом (сингл)
Songs From And Inspired By The Motion Picture
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб.
В наличии
Код товара: 500904
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678645549]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sia, Music
Альбом (сингл)
Songs From And Inspired By The Motion Picture
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Together, Hey Boy, Saved My Life, Floating Through Space, Eye To Eye, Music, 1+1, Courage To Change, Play Dumb, Beautiful Things Can Happen, Lie To Me, Miracle
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sia - Music - Songs From And Inspired By The Motion Picture (0075678645549) виниловая пластинка
В альбом вошло 14 треков: это новая музыка, которую Сиа написала специально для фильма и под впечатлением от работы над ним. «Music» — режиссерский дебют Сии: в саундтрек к нему войдут ранее выпущенные в 2020 году песни — хит-сингл «Together» и призывающий к действию трек «Courage to Change».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678645549]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sia, Music
Альбом (сингл)
Songs From And Inspired By The Motion Picture
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Together, Hey Boy, Saved My Life, Floating Through Space, Eye To Eye, Music, 1+1, Courage To Change, Play Dumb, Beautiful Things Can Happen, Lie To Me, Miracle
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
В альбом вошло 14 треков: это новая музыка, которую Сиа написала специально для фильма и под впечатлением от работы над ним. «Music» — режиссерский дебют Сии: в саундтрек к нему войдут ранее выпущенные в 2020 году песни — хит-сингл «Together» и призывающий к действию трек «Courage to Change».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Sia - Music - Songs From And Inspired By The Motion Picture (0075678645549) виниловая пластинка - по цене 3450 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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