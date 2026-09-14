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Frank Sinatra - Come Swing With Me (8436544171067) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Frank Sinatra - Come Swing With Me (8436544171067) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
Come Swing With Me
Жанр
Swing
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Frank Sinatra - Come Swing With Me (8436544171067) - фото 1
  • Frank Sinatra - Come Swing With Me (8436544171067) - фото 2
  • Frank Sinatra - Come Swing With Me (8436544171067) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732966
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Характеристики

Бренд
Vinyl Lovers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Lovers
Barcode
[8436544171067]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
Come Swing With Me
Жанр
Swing
Трек-лист
Day By Day, Sentimental Journey, Almost Like Being In Love, Five Minutes More, American Beauty Rose, Yes Indeed!, On The Sunny Side Of The Street, Don't Take Your Love From Me, That Old Black Magic, Lover, Paper Doll, I've Heard That Song Before, Falling In Love With Love
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Frank Sinatra - Come Swing With Me (8436544171067) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Day By Day, Sentimental Journey, Almost Like Being In Love, Five Minutes More, American Beauty Rose, Yes Indeed!, On The Sunny Side Of The Street, Don't Take Your Love From Me, That Old Black Magic, Lover, Paper Doll, I've Heard That Song Before, Falling In Love With Love

Отзывы о товаре Frank Sinatra - Come Swing With Me (8436544171067) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Vinyl Lovers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Lovers
Barcode
[8436544171067]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
Come Swing With Me
Жанр
Swing
Трек-лист
Day By Day, Sentimental Journey, Almost Like Being In Love, Five Minutes More, American Beauty Rose, Yes Indeed!, On The Sunny Side Of The Street, Don't Take Your Love From Me, That Old Black Magic, Lover, Paper Doll, I've Heard That Song Before, Falling In Love With Love
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Day By Day, Sentimental Journey, Almost Like Being In Love, Five Minutes More, American Beauty Rose, Yes Indeed!, On The Sunny Side Of The Street, Don't Take Your Love From Me, That Old Black Magic, Lover, Paper Doll, I've Heard That Song Before, Falling In Love With Love
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