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AC/DC - The Razors Edge (5099751077114) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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AC/DC - The Razors Edge (5099751077114) виниловая пластинка

2 Отзывы
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AC/DC - The Razors Edge (5099751077114) виниловая пластинка - фото 1
AC/DC - The Razors Edge (5099751077114) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
The Razor'S Edge
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • AC/DC - The Razors Edge (5099751077114) виниловая пластинка - фото 1
  • AC/DC - The Razors Edge (5099751077114) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98490
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
AC/DC - The Razors Edge (5099751077114) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция AC/DC
filter_none Товар входит в коллекцию AC/DC

Коллекция AC/DC


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[5099751077114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
The Razor'S Edge
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Thunderstruck, Fire Your Guns, Moneytalks, The Razors Edge, Mistress For Christmas, Rock Your Heart Out, Are You Ready, Got You By The Balls, Shot Of Love, Let?s Make It, Goodbye And Good Riddance To Bad, If You Dare
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара AC/DC - The Razors Edge (5099751077114) виниловая пластинка

Track List

A1Thunderstruck4:52
A2Fire Your Guns2:53
A3Moneytalks3:45
A4The Razors Edge4:22
A5Mistress For Christmas3:58
A6Rock Your Heart Out4:06
B1Are You Ready4:10
B2Got You By The Balls4:29
B3Shot Of Love3:57
B4Let?s Make It3:32
B5Goodbye And Good Riddance To Bad Luck3:14
B6If You Dare3:11



Теги товара: AC/DC

Отзывы о товаре AC/DC - The Razors Edge (5099751077114) виниловая пластинка

30.07.2023
сЕРГЕЙ

Достоинства:
Отличный релиз шедевра AC DC . Плотные внешний и внутренний конверты . Внутренний с фото и информацией о группе. Винил чёрный 180 грамм . Отличное звучание без шумов и посторонних звуков .

Недостатки:
нет

Комментарий:
Двенадцатый студийный альбом австралийской хард-рок группы AC DC, выпущен 21 сентября 1990 года .
Единственный студийный альбом группы , в записи которого участвовал ударник Крис Слейд. Альбом включает в себя песни Thunderstruck и Moneytalks , одни из самых известных треков AC DC. Огромный коммерческий успех вернул группе известность конца 70-х — начала 80-х годов. Альбом находится на 2 месте по рейтингу Billboard 200 в США и на 4 месте — в Великобритании . The Razor’s Edge был пятикратно сертифицирован как платиновый альбом (продано 5 миллионов копий)
30.01.2022
Стас

Достоинства:
Отличный альбом, отличный звук! Издание на уровне!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Прекрасный альбом! Спасибо Котофото!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[5099751077114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
The Razor'S Edge
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Thunderstruck, Fire Your Guns, Moneytalks, The Razors Edge, Mistress For Christmas, Rock Your Heart Out, Are You Ready, Got You By The Balls, Shot Of Love, Let?s Make It, Goodbye And Good Riddance To Bad, If You Dare
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Thunderstruck4:52
A2Fire Your Guns2:53
A3Moneytalks3:45
A4The Razors Edge4:22
A5Mistress For Christmas3:58
A6Rock Your Heart Out4:06
B1Are You Ready4:10
B2Got You By The Balls4:29
B3Shot Of Love3:57
B4Let?s Make It3:32
B5Goodbye And Good Riddance To Bad Luck3:14
B6If You Dare3:11


Теги товара: AC/DC
Самовывоз
Доставка
Отзывы
30.07.2023
сЕРГЕЙ

Достоинства:
Отличный релиз шедевра AC DC . Плотные внешний и внутренний конверты . Внутренний с фото и информацией о группе. Винил чёрный 180 грамм . Отличное звучание без шумов и посторонних звуков .

Недостатки:
нет

Комментарий:
Двенадцатый студийный альбом австралийской хард-рок группы AC DC, выпущен 21 сентября 1990 года .
Единственный студийный альбом группы , в записи которого участвовал ударник Крис Слейд. Альбом включает в себя песни Thunderstruck и Moneytalks , одни из самых известных треков AC DC. Огромный коммерческий успех вернул группе известность конца 70-х — начала 80-х годов. Альбом находится на 2 месте по рейтингу Billboard 200 в США и на 4 месте — в Великобритании . The Razor’s Edge был пятикратно сертифицирован как платиновый альбом (продано 5 миллионов копий)
30.01.2022
Стас

Достоинства:
Отличный альбом, отличный звук! Издание на уровне!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Прекрасный альбом! Спасибо Котофото!


AC/DC - The Razors Edge (5099751077114) виниловая пластинка - по цене 3210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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