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винил как винил.Нет полной информации про цвет винила. Вот и купил не тот. Жаль.При покупке спрашивайте цвет. На фото обложка Red Translucent. На самом деле Red Opaque.

AC/DC - Power Up (coloured) (0194398166513) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.