Top.Mail.Ru
AC/DC - Power Up (coloured) (0194398166513) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

AC/DC - Power Up (coloured) (0194398166513) виниловая пластинка

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
AC/DC - Power Up (coloured) (0194398166513) виниловая пластинка - фото 1
AC/DC - Power Up (coloured) (0194398166513) виниловая пластинка - фото 2
AC/DC - Power Up (coloured) (0194398166513) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • AC/DC - Power Up (coloured) (0194398166513) виниловая пластинка - фото 1
  • AC/DC - Power Up (coloured) (0194398166513) виниловая пластинка - фото 2
  • AC/DC - Power Up (coloured) (0194398166513) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 424292
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция AC/DC
filter_none Товар входит в коллекцию AC/DC

Коллекция AC/DC


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара AC/DC - Power Up (coloured) (0194398166513) виниловая пластинка

AC/DC - Power Up (coloured) (0194398166513) виниловая пластинка

Отзывы о товаре AC/DC - Power Up (coloured) (0194398166513) виниловая пластинка

26.03.2021
Сергей

Достоинства:
винил как винил.

Недостатки:
Нет полной информации про цвет винила. Вот и купил не тот. Жаль.

Комментарий:
При покупке спрашивайте цвет. На фото обложка Red Translucent. На самом деле Red Opaque.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
AC/DC - Power Up (coloured) (0194398166513) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы
26.03.2021
Сергей

Достоинства:
винил как винил.

Недостатки:
Нет полной информации про цвет винила. Вот и купил не тот. Жаль.

Комментарий:
При покупке спрашивайте цвет. На фото обложка Red Translucent. На самом деле Red Opaque.


AC/DC - Power Up (coloured) (0194398166513) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...