Top.Mail.Ru
Marcus King - Mood Swings (0602465083750) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Marcus King - Mood Swings (0602465083750) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Marcus King - Mood Swings (0602465083750) виниловая пластинка - фото 1
Marcus King - Mood Swings (0602465083750) виниловая пластинка - фото 2
Marcus King - Mood Swings (0602465083750) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Marcus King
Альбом (сингл)
Mood Swings
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Marcus King - Mood Swings (0602465083750) виниловая пластинка - фото 1
  • Marcus King - Mood Swings (0602465083750) виниловая пластинка - фото 2
  • Marcus King - Mood Swings (0602465083750) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692701
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Marcus King - Mood Swings (0602465083750) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Republic
Barcode
[0602465083750]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Marcus King
Альбом (сингл)
Mood Swings
Жанр
Soul
Трек-лист
Mood Swings, F*ck My Life Up Again, Soul It Screams, Save Me, Hero, Delilah, Inglewood Motel (Halestorm), This Far Gone, Bipolar Love, Me Or Tennessee, Cadillac
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marcus King - Mood Swings (0602465083750) виниловая пластинка

Погрузитесь в захватывающий мир музыки с виниловой пластинкой Mood Swings от талантливого Маркуса Кинга. Этот альбом поразит вас своей энергией, страстью и неповторимым стилем исполнения. Музыка Marcus King обладает особой магией, способной перенести слушателя в иной мир, где звуки гитары и голоса создают неповторимую атмосферу. Готовы купить виниловую пластинку и погрузиться в уникальный звуковой ландшафт, который открывает перед вами Marcus King в альбоме Mood Swingsx



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Marcus King - Mood Swings (0602465083750) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Republic
Barcode
[0602465083750]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Marcus King
Альбом (сингл)
Mood Swings
Жанр
Soul
Трек-лист
Mood Swings, F*ck My Life Up Again, Soul It Screams, Save Me, Hero, Delilah, Inglewood Motel (Halestorm), This Far Gone, Bipolar Love, Me Or Tennessee, Cadillac
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Погрузитесь в захватывающий мир музыки с виниловой пластинкой Mood Swings от талантливого Маркуса Кинга. Этот альбом поразит вас своей энергией, страстью и неповторимым стилем исполнения. Музыка Marcus King обладает особой магией, способной перенести слушателя в иной мир, где звуки гитары и голоса создают неповторимую атмосферу. Готовы купить виниловую пластинку и погрузиться в уникальный звуковой ландшафт, который открывает перед вами Marcus King в альбоме Mood Swingsx


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Marcus King - Mood Swings (0602465083750) виниловая пластинка - по цене 4980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...