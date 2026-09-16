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Various Artists - The Muppets: The Green Album (coloured) (0050087572501) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - The Muppets: The Green Album (coloured) (0050087572501) виниловая пластинка

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Various Artists - The Muppets: The Green Album (coloured) (0050087572501) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - The Muppets: The Green Album (coloured) (0050087572501) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - The Muppets: The Green Album (coloured) (0050087572501) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - The Muppets: The Green Album (coloured) (0050087572501) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - The Muppets: The Green Album (coloured) (0050087572501) виниловая пластинка - фото 5
Various Artists - The Muppets: The Green Album (coloured) (0050087572501) виниловая пластинка - фото 6
Various Artists - The Muppets: The Green Album (coloured) (0050087572501) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Muppets: The Green Album
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - The Muppets: The Green Album (coloured) (0050087572501) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - The Muppets: The Green Album (coloured) (0050087572501) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - The Muppets: The Green Album (coloured) (0050087572501) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - The Muppets: The Green Album (coloured) (0050087572501) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - The Muppets: The Green Album (coloured) (0050087572501) виниловая пластинка - фото 5
  • Various Artists - The Muppets: The Green Album (coloured) (0050087572501) виниловая пластинка - фото 6
  • Various Artists - The Muppets: The Green Album (coloured) (0050087572501) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707763
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Various Artists - The Muppets: The Green Album (coloured) (0050087572501) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Disney
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Walt Disney Records
Barcode
[0050087572501]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Muppets: The Green Album
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
OK Go–Muppet Show Theme Song, Weezer & Hayley Williams–Rainbow Connection, The Fray–Mahna Mahna, Alkaline Trio–Movin Right Along, My Morning Jacket–Our World, Amy Lee–Halfway Down The Stairs, Sondre Lerche–Mr. Bassman, The Airborne Toxic Event–Wishing Song, Brandon Saller of Atreyu and Billy Martin–Night Life, Andrew Bird–Bein Green, Matt Nathanson–I Hope That Something Better Comes Along, Rachael Yamagata–Im Going To Go Back There Someday
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - The Muppets: The Green Album (coloured) (0050087572501) виниловая пластинка

Трибьют-альбом, в котором различные артисты исполняют классические песни из Маппетов и других проектов с их участием. Альбом был выпущен в 2011 году и включает в себя разнообразные музыкальные стили, демонстрируя интерпретации современных исполнителей любимых песен из мира Маппетов.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Various Artists - The Muppets: The Green Album (coloured) (0050087572501) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Disney
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Walt Disney Records
Barcode
[0050087572501]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Muppets: The Green Album
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
OK Go–Muppet Show Theme Song, Weezer & Hayley Williams–Rainbow Connection, The Fray–Mahna Mahna, Alkaline Trio–Movin Right Along, My Morning Jacket–Our World, Amy Lee–Halfway Down The Stairs, Sondre Lerche–Mr. Bassman, The Airborne Toxic Event–Wishing Song, Brandon Saller of Atreyu and Billy Martin–Night Life, Andrew Bird–Bein Green, Matt Nathanson–I Hope That Something Better Comes Along, Rachael Yamagata–Im Going To Go Back There Someday
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Чехия
Описание
Трибьют-альбом, в котором различные артисты исполняют классические песни из Маппетов и других проектов с их участием. Альбом был выпущен в 2011 году и включает в себя разнообразные музыкальные стили, демонстрируя интерпретации современных исполнителей любимых песен из мира Маппетов.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - The Muppets: The Green Album (coloured) (0050087572501) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4740 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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