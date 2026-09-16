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Creedence Clearwater Revival - Mardi Gras (coloured) (0888072643680) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Creedence Clearwater Revival - Mardi Gras (coloured) (0888072643680) виниловая пластинка

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Creedence Clearwater Revival - Mardi Gras (coloured) (0888072643680) виниловая пластинка - фото 1
Creedence Clearwater Revival - Mardi Gras (coloured) (0888072643680) виниловая пластинка - фото 2
Creedence Clearwater Revival - Mardi Gras (coloured) (0888072643680) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Creedence Clearwater Revival
Альбом (сингл)
Mardi Gras
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Creedence Clearwater Revival - Mardi Gras (coloured) (0888072643680) виниловая пластинка - фото 1
  • Creedence Clearwater Revival - Mardi Gras (coloured) (0888072643680) виниловая пластинка - фото 2
  • Creedence Clearwater Revival - Mardi Gras (coloured) (0888072643680) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705273
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Creedence Clearwater Revival - Mardi Gras (coloured) (0888072643680) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072643680]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Creedence Clearwater Revival
Альбом (сингл)
Mardi Gras
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Lookin' For A Reason, Take It Like A Friend, Need Someone To Hold, Tearin' Up The Country, Someday Never Comes, What Are You Gonna Do, Sail Away, Hello Mary Lou, Door to Door, Sweet Hitch-Hiker
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Creedence Clearwater Revival - Mardi Gras (coloured) (0888072643680) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lookin' For A Reason, Take It Like A Friend, Need Someone To Hold, Tearin' Up The Country, Someday Never Comes, What Are You Gonna Do, Sail Away, Hello Mary Lou, Door to Door, Sweet Hitch-Hiker



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Creedence Clearwater Revival - Mardi Gras (coloured) (0888072643680) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072643680]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Creedence Clearwater Revival
Альбом (сингл)
Mardi Gras
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Lookin' For A Reason, Take It Like A Friend, Need Someone To Hold, Tearin' Up The Country, Someday Never Comes, What Are You Gonna Do, Sail Away, Hello Mary Lou, Door to Door, Sweet Hitch-Hiker
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lookin' For A Reason, Take It Like A Friend, Need Someone To Hold, Tearin' Up The Country, Someday Never Comes, What Are You Gonna Do, Sail Away, Hello Mary Lou, Door to Door, Sweet Hitch-Hiker


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Creedence Clearwater Revival - Mardi Gras (coloured) (0888072643680) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4740 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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